Nuevo episodio de violencia en los campos de fútbol de Baleares. El Sineu, que compite en el Grupo A de Preferente, ha emitido un comunicado en el que denuncia agresiones a dos de sus jugadores al final del partido disputado ante el Recreativo La Victoria disputado este pasado sábado en el campo del conjunto palmesano por parte del presidente del club, Ricardo López, y de uno de los porteros del equipo. López, en declaraciones a este diario, ha calificado como "mentira" lo que se cuenta en el escrito, afirmando que fueron los dos futbolistas del Sineu los que le agredieron en primer lugar y explicando que están cometiendo "una injusticia" al apoyarse en un acta arbitral errónea.

El Sineu, en su comunicado, explica que al acabar el partido (que acabó en victoria para los locales por dos goles a uno), se dirigieron a la zona de vestuarios. "Allí, según recoge el acta, un grupo de 10 personas entró dentro. Uno de ellos agredió al jugador del Sineu con el número 15, dándole un empujón (según algunos testimonios un puñetazo en la boca) y pegándole una patada a en la cabeza cuando estaba en el suelo. Otro jugador del Sineu, con el dorsal 9, sufrió otra agresión a la altura de las costillas", reza el comunicado, informando de que ambos jugadores tuvieron que acudir a Urgencias.

"Los autores de las agresiones no pudieron ser identificados en el momento de los hechos, porque abandonaron rápidamente el lugar, pero según algunos testimonios se trataría del presidente del RTVº La Victoria y del portero de este equipo. Los dos jugadores ya han interpuesto denuncia por la vía judicial. El CE Sineu se reserva el derecho de emprender acciones legales", continúa el escrito, a la vez que recalca que "nadie del RTVº La Victoria se ha puesto en contacto con el club para saber qué ocurrió o cómo están ambos jugadores". Por otro lado, agradecen a la Policía Nacional su rápida intervención, que permitió "identificar a algunos de los participantes" y cuya ayuda necesitaron "para abandonar el campo". Por otro lado, reclaman a la Federación "que sea contundente y que no le tiemble el pulso a la hora de sancionar estos hechos para evitar que sigan pasando".

El Recreativo La Victoria califica el comunicado de "mentira"

Ricardo López, presidente del RTVº La Victoria y señalado en el comunicado del Sineu, ha explicado a este diario su versión de lo sucedido. "Mi opinión es que a mí me agreden y yo me defiendo. Ellos entran al comunicado con mentiras. El jugador número 15 es el primero que entra en la zona de vestuarios. Yo soy la persona que custodia la puerta del recinto. Jamás ha habido algún problema y si ha pasado nunca ha llegado a la gravedad de este", apunta.

Según sus palabras, el jugador número 15 del Sineu es quien dio inicio a todo. "El 15 da una patada a la puerta del vestuario y la entreabre. Yo me giro y le digo "cuidado con lo que rompas que lo vas a pagar'. Él se gira hacia mí y yo ya espero la reacción. Me coge del cuello y me dice "a ti te romperé" y me escupe en el labio. Cuando noto que me ha escupido, entro detrás de él en la zona de vestuarios, en la que no había nadie más, y le digo "¿pero estás loco o qué?" Y me da una patada en el muslo izquierdo, y tengo el parte médico. Acto seguido le doy un bofetón, no lo voy a negar. Me giro porque me dan un golpe por la espalda, y es el número 9. Me trastabillo y veo que nuestro portero viene a defenderme porque eran dos contra mí. Es verdad que empuja a uno de ellos y tropieza con un patinete eléctrico. Y al 15 llega otro jugador y es verdad que lo tiran al suelo y le patean, porque el parte médico lo va a sacar en el juicio, porque esto va a llegar hasta el final", relata.

López señala que todo viene ya por una polémica acción en el partido que enfada a los futbolistas del Sineu. "No consentimos la injusticia, porque se están aprovechando del error del árbitro en el acta para sacar beneficio. El partido ya viene caliente de la segunda parte. El árbitro se equivoca al expulsar a uno de sus jugadores pensando que ya tenía una amarilla. Entonces están muy enfadados. ni celebran su gol. Y al final se van directamente a la zona de vestuarios. Y no hay nadie en el recinto que les esperara. A raíz de ello, todo es que el presidente ha pegado al número 15. Es totalmente injusto y mentira", lamenta.

"No me he escondido para nada"

El dirigente del club palmesano no esconde sus acciones en ese momento. "He puesto una denuncia, he presentado un parte de lesiones y he presentado un anexo en la Federación. No me he escondido para nada. Me marcho porque me sacan a los diez segundos de la zona de vestuarios mis dos hermanos y una hija mía. Dije que no me quería ir "porque no soy un cobarde". Todo el público del Sineu se vino encima de mí y me acosaban. Y yo solo quería escapar de ahí para reventarle la cabeza al 9 que me pegó por la espalda, por rabia. A la cara lo que quieras, por la espalda no", apunta.

Cuestionado acerca de si el Recreativo La Victoria tiene pensado sacar un comunicado como club, ha explicado que a lo largo de la tarde se reunirá la directiva para decidir el camino a seguir. "¿Como comunicado qué puedo hacer, mentiras como ellos? Si digo la verdad no se la van a creer. Esta tarde la directiva lo hablaremos. Hemos esperado a si ellos se manifestaban, nosotros nos defenderemos. Si a mi no no me provocan yo no agredo. Me provocaron, me agredieron y me defendí", ha zanjado.