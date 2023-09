Son amigos desde hace muchos años y no pierden la ocasión de compartir tiempo cuando pueden. Rafa Nadal y Pau Gasol han jugado a golf este lunes en Boadilla del Monte (Madrid) en el torneo de golf solidario a favor de la Gasol Foundation que busca la prevención de la obesidad infantil. El tenista mallorquín, que sigue en pleno proceso de recuperación de su lesión de cadera, y el exbaloncestista se han divertido compitiendo en un deporte que no es el que les ha convertido en leyendas. "Rafa tiene mucha ilusión de volver y poder disfrutar de una siguiente temporada. Acabará cuando sea su carrera, de la mejor manera posible y, sobre todo, disfrutando de la pista después de tantos años. Le veo con ganas, trabajando para volver al circuito, dar guerra y podernos seguir dando alegrías", ha destacado Gasol sobre cómo ha visto al manacorí, con el que también jugó al gold el domingo en Cantabria.

Precisamente, el catalán ha confesado que en el 'green' hay "competitividad sana" con el mallorquín, para "pasarlo bien", además por una buena causa". "Muy contento, disfrutando de verle jugar a un nivel superior, lleva muchos años jugando a golf. Es una gozada, también para levantar fondos para nuestra fundación y seguir en esa lucha para la prevención de la obesidad infantil", ha resaltado. "El golf te aporta muchas cosas, te presenta un reto distinto, al final eres tú, los palos y la bola que está quieta, y es un reflejo también de tu estado emocional. Me ha venido muy bien a nivel de cabeza en este momento de transición. Puede ser muy competitivo, muy amigable y muy relajado, pero te aporta muchas cosas, me ha enganchado", ha comentado el ex de los Lakers.

Por otra parte, Gasol destacó que la mentalidad en el deporte español "ha evolucionado" y ahora es "más ambiciosa", por lo que los "países grandes" se preguntan "cuál es el ingrediente secreto" para estar en la batalla por los triunfos en muchas disciplinas, al mismo tiempo que aseguró que el relevo generacional en la selección de basket es "irremediable" para seguir "arriba".

"Los grandes países se preguntan '¿por qué España?, ¿qué pasa en España?, ¿cuál es el ingrediente secreto, la fórmula?' Hay un buen sistema donde salen nuevos talentos, buenos deportistas. La mentalidad también ha ido evolucionando, es más ambiciosa, no tener ningún complejo, de trabajo también y dedicación", valoró sobre el momento actual del deporte español.

Tras la victoria en el GP de Singapur de Carlos Sainz (Ferrari), el exjugador enfatizó en el "trabajo" y "gran esfuerzo" que supone estar en la lucha por los triunfos, en cualquier disciplina. "Y creo que el éxito de unos ha contagiado el éxito de otros", analizó, respecto a la salud actual del deporte español.

Sobre el Mundobasket completado por España, que cayó en la segunda fase, Gasol garantizó un relevo generacional "irremediable" que "ya existe". "Nuestra selección ha tenido grandes éxitos después de que algunos de nosotros nos hayamos retirado, como el Eurobasket el año pasado, el Mundial en 2019. Este año no ha podido ser, pero estoy seguro que en esta selección tenemos grandes jugadores, una buena identidad, una buena cultura, implicación y vamos a estar arriba seguro", auguró.

En ese Mundial no estuvo un Ricky Rubio que decidió parar para cuidar su salud mental, "una decisión muy personal" y que Gasol apoya "al cien por cien". "La salud mental es tan importante como la física. Es un momento de arropar, de estar ahí, de darle tiempo, de que él pueda trabajar con quien tenga que trabajar y ojalá lo podamos ver, sobre todo, feliz. Si continúa jugando, maravilloso, y si se centra en su familia y en otros retos, maravilloso", reflexionó.

Antes de su retirada, Gasol dejó una exhibición ante Francia en los cuartos de final del Eurobasket de 2015, duelo en el que anotó 40 puntos. Y este domingo se cumplieron ocho años de "un partido memorable". "Un momento muy bonito, especial de vivir. Lo quieres hacer lo mejor posible, estás ante una oportunidad, ante un rival que has tenido muchas batallas contra ellos, que te eliminaron en el anterior. Esa espina la tenía clavada como equipo y salió todo muy bien", rememoró.