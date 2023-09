El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Pep Sansó, se ha mostrado contudente sobre la renuncia al cargo de Luis Rubiales como máximo mandatario de la Española. "Su dimisión es lo mejor para él y para el fútbol, es importante que lo haya hecho", ha declarado en primera instancia a este diario, antes de ir más allá. "Es lo que tenía que hacer. Era una solicitud unámime y ha tomado una decisión que demandaba la gente, tanto del mundo del fútbol como de otros estamentos de la sociedad", ha subrayado Sansó, que se encuentra en Eivissa por la presentación del Memorial José Ferrer, en el que el Palma Futsal y el Gasifred disputarán un amistoso el 16 de septiembre en el pabellón de sa Blanca Dona de Vila.

El dirigente está expectante hacia el futuro de la Real Federación Española de Fútbol. "A ver qué dice el Consejo Superior de Deportes, pero vamos hacia unas elecciones en 2024, tendrán que convocarlas", ha destacado Sansó, que conoció la dimisión del andaluz poco antes de que se hiciera público por una conversación con el actual presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha.

Luis Rubiales presentó este domingo su dimisión como presidente de la RFEF. El dirigente andaluz envió una carta al propio Rocha, para comunicarle su renuncia al cargo del que estaba suspendido por la FIFA en la actualidad.

Dimite también como vicepresidente de UEFA al constatar que "es evidente" que no podra volver a mi cargo "tras la veloz suspensión de FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona". El último de ellos fue, este mismo viernes, la presentación de una querella por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones, tras la denuncia interpuesta por Jenni Hermoso. "Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español", afirma Rubiales, asegurando que hay "poderes fácticos", a los que no nombra, que "impedirán" su vuelta.