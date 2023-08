Marc Hernández González jugará en la Kings League. El portero mallorquín de 11 años del San Francisco defenderá la portería de Jijantes, equipo de la Kings League del periodista Gerard Romero en la Prince Cup, una competición que celebra la organización de Gerard Piqué para niños de entre 9 y 11 años desde hoy hasta el próximo domingo en el Cupra Arena.

Marc fue el primer jugador elegido del Draft por parte de Jijantes gracias a sus dotes bajo la portería, aunque no hicieran el sorteo en público para evitar que los niños no supieran que los últimos elegidos eran menos buenos. «Estoy encantado con el equipo y nos han dado muchos regalos, como la bufanda del club», confiesa el alevín a este diario.

El portero mallorquín fue escogido para realizar las pruebas de la Prince Cup. «Me alegré muchísimo cuando me dijeron que estaba preseleccionado», comenta el portero. Marc fue uno de los niños que, junto a su familia, viajó el año pasado hasta Barcelona para ver la final de la Kings League que se disputó en el Camp Nou. Allí descubrió que en 2023 se iba a disputar la Prince Cup, un torneo para los más jóvenes ideado por el exjugador del Barcelona Piqué y los creadores de contenido más importantes del país.

Para participar en él, Marc tuvo que montar un vídeo con sus mejores jugadas. En este caso, su madre Vanessa González tenía guardadas algunas paradas de su hijo y con intervenciones del vídeo de la cámara de su club, el San Francisco, envió las imágenes para intentar que su hijo pudiera ser inscrito en el torneo de menores.

Marc viajó durante un día hacia la capital catalana para someterse a un pequeño examen e intentar jugar en la Prince Cup. En la prueba práctica, algunos entrenadores de porteros y otros técnicos midieron al milímetro, gracias al estadio tecnológico del Cupra Arena, todas las intervenciones del guardameta mallorquín. Después de sus movimientos, llamaron a su madre para decirle que Marc había sido uno de los porteros seleccionados. En la Prince Cup jugarán los doce equipos de la Kings League, junto a sus presidentes. Al ser doce rivales, y dos porteros por cada club, Marc entró en la lista de los 24 guardametas que disputarán el torneo.

«A mí me gusta el formato de la Kings League, me lo paso muy bien viendo a los mayores y seguro que me lo pasaré genial cuando salga el dado, o haya goles dobles o tenga que jugar un uno contra uno. Los porteros tenemos mucha relevancia en estos partidos», aseguró el cancerbero del San Francisco.

Sus padres entienden que este formato puede ayudarle a crecer socialmente, ya que quizás no conozca a nadie del equipo hasta ese día y tenga que desarrollarse más. «Es mucho más que fútbol, se lo pasan genial y no hay insultos, ni los padres se meten con los árbitros, el ambiente es mucho más distendido. Lo importante es la educación que le des a tus hijos en casa y saber utilizar las redes sociales. El límite está en las barreras que tú marques y tenemos medidas para controlar sus accesos», explica su progenitora.

«La gente que está retransmitiendo esto nos explicó que existía un pacto entre los presidentes de los clubes de la Prince Cup para controlar los mensajes que difunde y que intentarán que se diviertan», comenta su padre, Antonio Hernández.

Marc Hernández disputará la Prince Cup de la Kings League a partir de hoy y se extenderá hasta el domingo en la gran final. El torneo presenta una estructura con doce equipos divididos en cuatro grupos de tres equipos cada uno. Estos conjuntos se enfrentarán entre sí en una ronda previa todos contra todos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, en busca de asegurar un lugar en las semifinales y, finalmente, en la Final Four que se disputará en el Cupra Arena de Barcelona, un duelo al que espera llegar Marc.