"Me siento avergonzada de la imagen mundial que está dando el fútbol español por culpa del comportamiento inaceptable del presidente de la RFEF. Estoy recibiendo innumerables llamadas y mensajes de futbolistas, entrenadores, dirigentes y colegas, incluso de otras ligas mundiales, que están escandalizados por lo sucedido".

De este modo tan contundente arrancaba el escrito hecho público el martes por Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, la competición profesional del fútbol femenino en España. Una organización que ha presentado una denuncia ante Víctor Francos, presidente del CSD, por el comportamiento inapropiado de Rubiales durante la final.

Una gesta "manchada" por la actitud de Rubiales

En el documento, la Liga Profesional de Fútbol Femenino pide la inhabilitación de Luis Rubiales y considera que una de las mayores gestas de la historia del deporte español se ha visto "manchada" por el comportamiento del presidente de la RFEF. Según la valoración de la organización, los hechos suponen "infracciones muy graves según la Ley del Deporte".

En la demanda se recogen hechos como la celebración del presidente de la RFEF agarrándose los genitales al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía, algo que consideran inaceptable. Igualmente, se hace referencia a la acción en la que Rubiales besa a Jenni Hermoso sin su consentimiento.

"El perdón de Rubiales no fue sincero"

"No se trata sólo del hecho del beso, sino por el comportamiento general en el palco de autoridades, en el césped, en el vestuario, o cuando unas horas después de tal comportamiento, el presidente de la Federación se ha atrevido a insultar de manera pública a todas las personas que criticaban tal repugnante actitud”, argumenta Beatriz Álvarez en su carta.

En esa misma línea, la Liga F critica las declaraciones públicas de "gilipollas, tontos del culo y pringaos" que Rubiales dirigió a los que cuestionaron su conducta. "El perdón ofrecido por Rubiales no solo no fue sincero, sino que vino motivado por cómo reaccionaron al ver las consecuencias que sus actos habían tenido al mostrarse públicamente. Lo hizo con el único fin de mitigar su propio perjuicio", recoge la demanda.

"Es lo que muchos conocíamos en privado"

“Desgraciadamente no me sorprende esta actitud ni el comportamiento inapropiado del presidente de la RFEF en las formas y manera de proceder y dirigirse a las personas. No es algo aislado ni mucho menos espontáneo. La agresividad, prepotencia y desprecio continuo siempre han estado presentes en el trato personal e institucional. Lo que ha sucedido es que se ha visto públicamente el personaje que muchos conocemos en privado”, concluye Beatriz Álvarez.

Su declaración coincide con la que expresada este propio miércoles por Tamara Ramos, quien fuera directora de marketing de AFE en la época de Rubiales. La actual presidenta y fundadora del sindicato Fubtolistas On, denunció haber sufrido "humillaciones" y ser objeto de comentarios machistas como: "¿Has venido a ponerte rodilleras?", o "¿De qué color llevas la ropa interior?".