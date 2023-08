No lo ha dicho abiertamente, pero Javier Aguirre ha dejado entrever que Sergi Darder será titular en el partido de viernes ante el Villarreal en Son Moix. “Intuyes bien”, ha respondido con una sonrisa el técnico del Real Mallorca cuando un periodista le ha preguntado sobre si el artanenc saldrá de inicio. Además, en su comparecencia en Son Bibiloni ha aclarado que Raíllo y Larin, que jugaron la segunda parte en Las Palmas, ya tienen opciones de entrar en el once. “Están perfectamente para ser titulares”, se ha felicitado ante los medios, detallando que el delantero canadiense ya está al nivel de sus compañeros.

El mexicano ha explicado que la plantilla “está mejor” físicamente que la semana pasada y ha confesado que estrenar la remodelación del recinto es un aliciente para el grupo. “Va a ser un día especial con la gente y la reforma del estadio. El equipo está motivado para el partido”, ha subrayado.

"Estamos priorizando el dinero por encima de lo deportivo"

Sobre el partido frente a los castellonenses, el entrenador ha asumido que no tendrán la posesión. “Ambos equipos tenemos un estilo muy definido. Quique Setién es un gran técnico y en todas las plantillas en las que ha estado. Tienen muy bien trato con el pie y nosotros esperaremos nuestras oportunidades a la contra”, ha confesado.

El ‘Vasco’ ha destacado lo mejor que se llevó del empate en Las Palmas en la primera jornada de Liga (1-1). “Lo más positivo es el grupo, siempre. Los que jugaron y los que no. El grupo me encanta porque todos son tremendamente solidarios. Somos una familia y cuando estamos así de fuertes, cuando vamos todos a una, el equipo es mucho más sólido”, ha argumentado.

Aguirre ha anunciado que rastrean el mercado para fichar un defensa más. “La dirección está intentando buscar algo. Hemos improvisado con Gio como central por las bajas de Raíllo y Valjent en la temporada. A lo mejor si encontramos algún jugador que nos ayude en la defensa, lo podríamos traer pero, si no viene, estamos completos”, ha aclarado.

Respecto a las palabras de Unai Simón, portero del Athletic Club, en las que explicaba que no le gusta la entrada de cámaras de televisión en el vestuario, Aguirre, también ha dado su opinión. “Estoy en la línea de Unai. No todo vale por el dinero, hay que priorizar otras cosas. Antes nuestro ejemplo era la Premier y parece que ahora tiene que ser la Kings League”, ha verbalizado con ironía.

Finalmente el mexicano cree que, con los horarios establecidos de los encuentros, no se está pensando en los futbolistas. “Estamos priorizando el dinero por encima de lo deportivo. Ya el año pasado con nueve partidos a las dos de la tarde, lo comenté. Ahora ya no tenemos a Kang In Lee, el mercado coreano ya no nos pertenece. Hay que adaptarse a la Liga, no podemos hacer nada”, se ha resignado para acabar.