Daniela García: «Voy al Mundial a aprender y coger experiencia»

La mallorquina Daniela García Tena (Magaluf, 31 de agosto de 2001) afronta en Budapest (Hungría) su debut en un Campeonato del Mundo absoluto de atletismo. La calvianera disputará los 800 metros lisos, prueba en la que se proclamó campeona de Europa sub-23 hace tres semanas en Finlandia.

Daniela García se ha entrenado en Magaluf estos días. La atleta del New Balance Team, una de las promesas de una selección española en la que sólo hay otro atleta balear (el marchador ibicenco Marc Tur), se estrenará en el Mundial absoluto en menos de dos semanas. Una cita que afronta con «ilusión» en una temporada en la que está mostrado una buena progresión.

Campeona de Europa sub-23 de 800 metros. No ha sido su único buen resultado este año. ¿Se acuerda de lo que ha conseguido a lo largo de la temporada?

He corrido todas las pruebas; los mil, los 1.500 y por su puesto dos 800. Me acuerdo de que abrí la temporada con el mitin de Magaluf, de haber batido el récord de España sub-23 de 800 metros, el Campeonato de España sub-23 y de ganar el Campeonato de Europa sub-23. Y también del récord de España de 1.000 metros, precisamente aquí en Magaluf; pero como ya lo tenía y no es una prueba olímpica, no tiene tanto valor.

¿Qué valoración hace del trabajo hecho esta temporada?

Ha sido muy duro. Si lo pienso, sí que he sufrido mucho físicamente corriendo; pero mentalmente no se me ha hecho muy duro, la verdad. Ha sido muy ameno porque tengo un buen grupo y he estado muy a gusto.

¿Qué tal los entrenos con Antonio Serrano?

Muy bien, muy bien. Ha sido muy sensible conmigo. Ha tenido mucha paciencia. Hemos ido en progresión a lo largo de la temporada. Yo creo que ha trabajado muy bien conmigo.

¿Cuál era el objetivo de este año?

Meta materialista no habíamos puesto ninguna, ni Campeona de España ni récord de 800 ni campeonato de Europa sub-23. La meta era entrenar, intentar mejorar mi marca, bajar de los dos minutos y disfrutar.

«Este año he sufrido mucho físicamente corriendo, pero mentalmente no se me ha hecho muy duro»

¿Cree que este año aún puede bajar de los dos minutos?

Bueno... tengo el Campeonato del Mundo de Budapest, me quedan casi dos semanas (se celebra del 19 al 27 de agosto) y tengo la oportunidad de hacerlo. Ya lo habría podido hacer. He estado cerca. Y si no lo logro, ya tengo un objetivo para el año que viene. Sólo he corrido dos mítines este año, que es donde puedes mejorar marca. En los campeonatos hay que asegurarse, no es lo mismo.

¿Se ves con fuerzas de, al menos, intentarlo?

Claro que sí. No tengo lesiones, estoy bien físicamente y pienso que aún puedo lograrlo este año.

En el Campeonato de España absoluto, en los primeros 400 metros tiró estando en cabeza. Cuando entraba en la curva le pasaron y se quedó ‘encerrada’ a falta de unos 100 metros. ¿Tenía fuelle para haber ganado?

Teníamos un pacto con la que fue tercera para conseguir una buena marca. Yo tiré primero y después le tocó a ella. Al final, estábamos prácticamente iguales a falta de unos cien metros; no encontré un hueco y tuve que abrirme para pasarla, pero los 800 son así. Me quedé con buena sensación.

Ha dicho que ser campeona de Europa no estaba programado.

Sí, pero surgió porque ha sido como una alineación de los astros. Porque la favorita era una sub-20. No lo habría tenido fácil si hubiera corrido ella.

En el Campeonato del Mundo, ¿cuál es su objetivo? ¿Hasta dónde puede llegar?

Llego muy bien físicamente, no tengo molestias como ya he comentado. Nunca he tenido una temporada tan larga, ya que soy muy joven. Creo que puedo bajar de los dos minutos, tiempo que creo que será necesario para superar la primera ronda del Mundial. Voy con ilusión, a aprender y a coger experiencia.

¿Para cuando los 1.500?

No lo sé, de momento nada. Ni la temporada que viene ni la siguiente.