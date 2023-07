La Copa del Rey Mapfre continúa avanzando en el ámbito de la sostenibilidad. En su 41 edición añadirá a su ya establecida colaboración con TrueWorld varias iniciativas promovidas por Mapfre orientadas a la concienciación de los más jóvenes sobre la importancia de cuidar nuestros océanos. Estas actividades desarrolladas dentro del marco de la regata forman parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Mapfre.

Entre las iniciativas durante la regata destaca la organización de talleres educativos para que los más jóvenes descubran el mundo de las regatas y el funcionamiento de la competición en la 41 Copa del Rey Mapfre al tiempo que aprenden sobre sostenibilidad. Marco Mendoza, director general de Trueworld, explica: «Este año se añade la realización de talleres deportivos científicos para niños en exclusión social en colaboración con cuatro fundaciones locales y más de 60 niños. Algunos deportistas de élite darán una charla a estos niños como parte de la experiencia y organizaremos salidas en el barco solar para los niños». Los talleres estarán coordinados por Mar de Fondo en colaboración con las fundaciones Projecte Jove, Fundación Shambala, Fundación Nazaret y Hadas Kids.

El Stenella es el revolucionario barco eléctrico alimentado por energía solar que ya formó parte de la flota de la organización de la Copa del Rey Mapfre en la pasada edición. Este año complementará su labor de dotar de información a la estación de cambio climático marino con salidas científicas de concienciación ambiental diseñadas para que los más pequeños puedan participar en la recolección y análisis de muestras en la bahía de Palma.

«Entre nuestras actividades se encuentra la recolección de muestras de micro plásticos colaborando con el IOE. Tomaremos muestras de calidad del aire y del mar, y haremos un mapa de calentamiento de la bahía. Todo esto forma parte de la campaña científica que Mapfre nos ha permitido hacer colaborando con la comunidad científica local y facilitando los datos a las sociedad civil e instituciones para conocer mejor el estado de salud de nuestro mar balear y tener datos para anticiparnos a los escenarios climáticos futuros».

Compromiso RCNP

El compromiso del Real Club Náutico de Palma en materia de sostenibilidad se traduce en iniciativas para la reducción de la huella de carbono, el impulso de la salud del Mediterráneo, la promoción de la cultura de la sostenibilidad, la aplicación de un enfoque científico para identificar soluciones y reducir el impacto, y la transparencia en la recolección y análisis de datos. En la Copa del Rey Mapfre, el club se responsabiliza de sus emisiones y se compromete a minimizar el impacto directo e indirecto de la huella de carbono del evento en sus fases de diseño, montaje, celebración y desmontaje.

En colaboración con TrueWorld y la certificadora ADOK, ha implementado una serie de acciones para garantizar que la descarbonización forme parte de la cultura a largo plazo de la Copa. La regata cuenta con varias sedes de control de emisiones que calcularán su impacto, que posteriormente será compensado realizando proyectos certificados de la ONU que reducen, evitan o eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero. La Copa del Rey MAPFRE se enmarca dentro de la campaña Race to Zero y Sports for Climate Action de Naciones Unidas desde 2022 como parte de las estrategias de sostenibilidad conjuntas con el RCNP.