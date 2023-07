Los padres de los cientos de niños afectados por la supresión de las escuelas de fútbol, natación sincronizada, waterpolo, atletismo y triatlón del CampusEsport de la UIB y algunos de los monitores que se quedarán sin trabajo por dicha cancelación de actividades se han reunido esta tarde, en una asamblea que se alargó más de una hora en las instalaciones del campus polideportivo, para poner en común la información obtenida hasta el momento y decidir qué medidas tomarán a partir de ahora ya que, según aseguran, a estas alturas no pueden encontrar clubes alternativos para que sus hijos puedan dar continuidad a su actividad deportiva.

Los progenitores han redactado una carta que harán llegar a numerosos responsables del ámbito deportivo balear, entre ellos la Conselleria d'Esports y el mismo director de CampusEsport, un comunicado mediante el que esperan encontrar una solución y con el que también solicitan la restitución de los servicios.

La polémica sobre la supresión de las actividades deportivas que llevaban años gestionándose desde las instalaciones deportivas de la Universitat de les Illes Balears arrancó ayer, cuando centenares de familias empezaron a recibir en sus emails personales una misiva firmada por el director de CampusEsport en la que se anunciba la cancelación de las escuelas de fútbol, natación artística, waterpolo, triatlón y atletismo.

En el comunicado firmado por el director Miquel Gelabert alegaban pérdidas millonarias por los servicios prestados, «unos resultados económicos que en las dos últimas temporadas han sido negativos y en los que se han alcanzado déficits de más de 600.000 euros cada año». Además, desde la dirección del campus también aseguran que actualmente no reciben ninguna dotación económica por parte de ningunainstitución y que se autogestionan solo con los ingresos que son capaces de generar.

Estas explicaciones no han convencido a las familias de los afectados, que observan con cierto escepticismo como otras actividades tales como la natación, el tenis o el pádel sí continuarán en el programa de CampusEsport. Además, algunos progenitores no entienden cómo, de existir pérdidas tan importantes, sin embargo no hubo ningún problema para reformar el aire acondicionado de las instalaciones o la renovación del equipamiento deportivo en las salas de abonados.

«Son decisiones muy difíciles, pero nos vemos obligados a tomar medidas adicionales para poder crear un modelo de gestión sólido y sostenible», explicaba el comunicado que ha sido divulgado a todos los afectados. «Hemos intentado mantener nuestra vocación de servicio público hasta el último momento, manteniendo el servicio durante los meses que faltaban para finalizar la temporada deportiva, pero una vez finalizada, hemos vuelto a evaluar la viabilidad y los resultados nos han confirmado este doloroso paso como única alternativa. No ha sido una decisión fácil», señalaban en la proclama.