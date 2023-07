Alba Torrens: «¿Mi futuro? Binissalem me da esos silencios que a veces dan las respuestas»

Alba Torrens (Binissalem, 1989) saca jugo de sus últimos días de desconexión en la isla antes de arrancar una nueva temporada. Con su futuro más cercano todavía por decidir, saborea el gran papel que ha firmado tras su regreso a la liga española y la plata lograda en el Eurobasket.

Tras una temporada intensa en lo deportivo, ¿Binissalem sirve de desconexión?

Sí, es mi casa. He estado mucho tiempo fuera, pero siempre vuelvo. Vuelvo a mis personas, mi familia y mis amigos. Cuando llego aquí siempre me siento muy yo. Es mi rinconcito.

¿Es esta una semana clave en su futuro?

Estos días es momento de tomar decisiones de cara a la temporada que viene, es cierto. La calma de Binissalem me ayuda. Necesito de estos silencios porque a veces tienen las respuestas.

¿La decisión no está tomada?

Aún no. Hay opciones sobre la mesa y es verdad que me gusta escucharlas todas, valorarlas, poner la balanza y ver cómo me siento. Procesar un poquito todo y decantarme por la que creo que para mí es la mejor opción.

Ha jugado muchos años fuera, ¿cómo valora su regreso a la liga española?

Muy positivo. No solo por haber conseguido uno de los objetivos que nos marcamos en el Valencia, que era el título de Liga. Se llevaba unos años compitiendo a un gran nivel y creo que esta Liga ha sido bonita y especial. Aunque durante la temporada ha habido momentos difíciles, algunos en forma de lesión, estoy muy agradecida al Valencia Basket, al club, a la ciudad y a la afición. Agradezco la manera en que me acogieron y también cómo ha ido toda la temporada, todo el camino hasta llegar al resultado.

¿El broche de oro ha sido esa medalla conquistada en el Eurobasket?

Personalmente creo que era algo que necesitábamos, no solo yo, el equipo. Veníamos de no competir el verano pasado, de quedarnos fuera del Mundial y considero que era un momento clave en la trayectoria de la selección. Ahora mismo, lo que siento aquí sentada, es orgullo de haber podido formar parte de esta aventura, orgullo de esa plata que me hace valorar la forma en la que se ha conquistado. Creo que era muy difícil conseguir lo que se ha conseguido y hay que valorarlo. Es verdad que se pierde la final, pero en ese momento ya era consciente, y creo que ahora todavía más, del valor que tenía haber llegado donde habíamos llegado.

¿Cuánta ilusión le haría poder estar el año que viene en los Juegos de París?

Me gustaría mucho poder jugarlos. Es la verdad. Soy una persona que se cuestiona mucho las cosas y siempre me pregunto si, a día de hoy, estoy en el sitio que tengo que estar. Tengo mucha ilusión por jugar esta temporada y por el objetivo de poder clasificarnos para los Juegos. Sabemos que queda un largo camino aún, pero me gustaría llegar y jugarlo. Intentaré prepararme de la mejor manera para tener la oportunidad de poder vivirlo.

Su salida del Ekaterimburgo por la guerra, ¿ha sido el momento más complicado de su trayectoria deportiva?

Viéndolo con perspectiva, ahora puedo identificar un poco cómo me sentí y lo que me abrumó fue tristeza. Había quizás algo de miedo a la incertidumbre por todo lo que estaba pasando, pero el sentimiento principal no era ese. Las personas con las que conviví allí eran mi casa, personas maravillosas que siempre lo dieron todo por mí, tanto profesional como personalmente. En tu vida siempre piensas que puedes elegir un final y no fue así. De un día para otro estalló todo y nunca dudé en que la decisión correcta era volver, pero lo viví con mucha tristeza. Tenía que abandonar a personas con las que compartía un proyecto muy bonito. Fueron unos meses en los que me costó asimilar las emociones.

Y hablando de momentos complicados… ¿Cómo afrontó el positivo en Covid que le dejó sin Eurobasket en 2021?

En ese momento la aceptación fue rápida por la situación que todo el mundo estaba viviendo. Todos estábamos en el mismo barco. En la concentración éramos una burbuja y pasó. No intenté buscar motivos. Al final solo podía dar las gracias porque estaba bien, fueron unos días de malestar y ya. Eso me hizo ver todo con mucha perspectiva. Por supuesto que me hubiera gustado jugar ese Eurobasket, pero al final eso me llevó a valorar las cosas realmente importantes. En ese momento lo que intenté fue apoyar al equipo desde la habitación. Creo que la energía traspasa e intentaba estar ahí de alguna manera.

¿La experiencia le ha hecho aceptar esos capítulos de una forma más reflexiva?

Creo que todos estamos aquí para evolucionar. Uno cambia y seguramente ahora mismo lo viviría diferente a cuando lo viví. Al final somos cambio. Estamos sometidos a un crecimiento personal, a evolucionar, transformarnos y curar. Para mí es un propósito cada día estar un poquito mejor conmigo misma. Como todos, me equivoco, caigo, a veces acierto, pero fallar también forma parte del proceso.

En la evolución que ha experimentado el deporte en los últimos años, la salud mental juega un papel importante.

Yo resumiría todo en una palabra que es consciencia. Y no hablo solo del mundo del baloncesto, es algo más general. La importancia de cómo vemos las cosas, lo que sentimos, cómo gestionamos los problemas. Soy consciente de que situaciones difíciles llegarán siempre, pero hay que tener herramientas para saber gestionarlas. El apoyo entre compañeros dentro de un equipo es crucial. Todos nos podemos encontrar en una situación complicada y es necesario que seamos capaces de mejorar en empatía para superar esos momentos.

¿Qué dificultades pone la edad? Llega un momento en el que el deportista profesional dice que ya no es capaz de levantarse sin dolor. ¿Le ocurre?

Molestias siempre ha habido. En el deporte profesional sabes que todo tiene un precio, pero intentas que no sea muy alto. Cuando te dedicas a esto elevas tu cuerpo a una exigencia que forma parte de nuestra vida. Durante mi carrera siempre he intentado cuidar mi cuerpo de la mejor manera que he sabido. Conocerme. Cada uno tiene que encontrar su manera. Ahora lo que siento es que quizás necesito hacer más trabajo fuera de la pista para poder estar en la pista. Más gimnasio, más ejercicios específicos... Hay mucho más trabajo fuera para luego poder rendir dentro. Pero por ahora me vale. Intento siempre hacer todo lo que está en mi mano. Cada día me conozco más, sé dónde están mejor mis límites y ajusto el esfuerzo para lo que me piden.

Pudo compartir la preparación del Eurobasket con la mallorquina Helena Pueyo. La juventud viene pisando fuerte.

Fue una alegría cuando la vi en la lista. Habíamos coincidido alguna vez, pero yo era muy joven y ella muy pequeñita, así que me hizo mucha ilusión coincidir con ella. Desde la distancia he seguido su trayectoria en Estados Unidos y sé de su talento. Coincidimos en esa primera parte de la concentración y pudimos compartir muchos momentos. En ella ves el presente, su elegancia y las ganas de comerse el mundo. Descubrirla fuera de la pista fue una alegría. Ojalá yo pueda aguantar un poquitín más y coincidir con ella. Demostró tener un gran potencial.

Por fin este año Mallorca contará con un equipo en la Liga Challenge. Ocete o Quirante tomaron la decisión de apostar por este proyecto. ¿Cómo lo valora?

Es una alegría para todos poder contar con un equipo femenino en dicha categoría. Cuando se consigue un reto como este es porque hay mucho trabajo detrás, mucho amor en el proyecto y es una alegría. Que jugadoras como Gaby o Alejandra puedan disfrutar de este proyecto en casa, con su familia, me hace mucha ilusión.

Contar con un equipo así en la isla le abriría las puertas a una posible retirada en casa.

La verdad es que me ilusiona pensar que jugadoras de la isla puedan disfrutar de un proyecto profesional aquí. Yo soy soñadora y nunca sabes qué puede pasar. A veces la vida te sorprende. También es verdad que yo voy cada vez más al día a día. Intento ser honesta conmigo misma para serlo también con los demás e intentar acertar el momento de saber cuándo hay que seguir y cuándo hay que dejarlo ir.