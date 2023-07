Rudy Fernández ha apoyado una vez más el producto de su tierra. El jugador del Real Madrid y capitán de la selección española ha destacado esta mañana en un acto en el nuevo LIDL de Inca que no hay mejor comida que la de las islas. “El producto balear es inigualable, como en Mallorca no se como en ningún sitio”, ha admitido. El mallorquín ha reflexionado que gracias al alimento mediterráneo todavía puede competir en la élite. “Con tres operaciones, a mis 38 años, no pensaba nunca que podría jugar a primer nivel y que seguiría disfrutando del baloncesto. La comida de aquí y la información que tenemos ahora sobre los productos es mucho más específica y qué mejor que el producto balear para seguir estando en forma”, ha expresado.

"He intentado llevar el nombre de las islas y de Mallorca por todos los sitios en los que he jugado"

El mallorquín ha dicho que está entrenando para la próxima cita.“Ahora mismo mi objetivo es prepararme bien para el Mundial. Después me queda un año de contrato con el Real Madrid y me gustaría poder jugar los Juegos Olímpicos de París, que serían mis sextas olimpiadas, algo que nunca pensaba que podía suceder”, ha recalcado. Además Rudy ha explicado que sabe que su retirada está cerca pero que quiere seguir compitiendo a gran nivel hasta los Juegos.“Poco a poco voy viendo que mi carrera se está terminando y quiero disfrutar al máximo de mi última etapa como jugador. Al final llevo muchos años como profesional y también quiero disfrutar de la familia”, ha argumentado.

Respecto a la estima que ha percibido de los aficionados mallorquines durante su carrera, el deportista ha sido claro. “Desde siempre me he sentido agradecido del apoyo de la gente. Creo que he luchado al máximo por la camiseta que he llevado, y me he sentido un balear más. He intentado llevar el nombre de las islas y de Mallorca por todos los sitios en los que he jugado, me siento muy querido y he tenido una trayectoria más que soñada”, ha comentado.

Sobre el producto balear, Rudy ha agradecido que LIDL apostase un año más por su proyecto. “Con este producto en el campus, hay que intentar concienciar a los más pequeños de que hay que tener una dieta saludable y qué mejor que hacerlo que con el producto de casa. Quiero que los niños tengan estas herramientas para que se puedan formar y crearles un hábito saludable”, ha finalizado convencido.