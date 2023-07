Marc López: "Nadal va a seguir consiguiendo grandes cosas, da igual que tenga 37 años"

"Cuando este sábado entré en el Real Club de Tenis, tuve un déjà vu. Me di cuenta que yo estuve jugando aquí hace muchos años. Eso sí, no tuve que tener muy buen resultado, sino me acordaría", bromea Marc López. El tenista, medallista olímpico en Río de Janeiro y ganador de un Grand Slam, ofreció este domingo un clínic a los niños del club avilesino, que escuchaban atentos las instrucciones del deportista, que lleva dos años retirado.

"No os preocupéis por el horario. Me encanta jugar con los niños, como si me tengo que pasar la mañana aquí", insistía el catalán, mientras se hacía fotos y firmaba autógrafos a todos los interesados, mostrando una amabilidad sorprendente y muy llamativa con todos los niños del club avilesino. "Soy un gran fan del norte de España, tengo grandes recuerdos de esta zona", confesaba López, que está en Avilés acompañando a Marc Schulz. "Me recuerda un poco a mí, la verdad. Es un poco bajito, como me pasaba a mí, y veo que le encanta el tenis", señalaba López, que destacó la pasión que tiene su pupilo por la raqueta. "Acaban los entrenos y lo primero que hace es ver vídeos de tenis. Para mí es super importante entrenar a alguien que tiene ese amor al deporte", explicó.

Tras más de 20 años en las pistas, López ahora está en plena transición al otro lado del tenis. El catalán forma parte de la Rafa Nadal Academy y, según reconoce, "es algo increíble". "No hay mejor transición que esa. Me encanta poder ayudar a los niños para que puedan llegar a ser tenistas profesionales", indica el extenista, que está llevando bien el proceso de la retirada porque "desde el inicio de mi carrera tenía claro que todo tiene un principio y un final". "Ahora lo que me importa es estar con los niños, que es algo que me llena muchísimo", recalcó.

Como revela su trabajo, López y Rafa Nadal tienen una relación muy estrecha. Juntos consiguieron la gloria olímpica en Río de Janeiro. "Va a seguir consiguiendo grandes cosas, da igual que tenga 37 años", auguró el catalán, que desveló que Nadal tiene "muchas ganas de recuperarse para seguir dando guerra". "Ahora está con problemas de lesiones, todos nos hacemos mayores, pero estoy seguro que se va a retirar jugando", afirmó.

Otro que también está teniendo problemas con las lesiones es Pablo Carreño. "Es un presente del tenis español. Aún es joven y tiene nivel de sobra. Cuando se recupere volverá a hacer grandes cosas", vaticinó López, que muestra mucha fe en el tenista gijonés.