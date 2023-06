El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola; el expiloto mallorquín de MotoGP Jorge Lorenzo; el adjunto a la dirección deportiva del Real Mallorca, Aritz Aduriz; el tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, o el exfutbolista de Manacor, Albert Riera, han sido solo algunas de las muchas celebridades que se han dado cita esta mañana en las instalaciones del Pula Golf Resort y el Son Servera Golf Club de Calla Millor para participar en el torneo de golf 'The Battle of Stars', una competición benéfica en la que parte de la recaudación va destinada a la lucha contra la ELA.

“Aquí todo el mundo quiere ganar”, ha reconocido un dicharachero Javier Clemente, exseleccionador de España y “actualmente en el paro”. El de Baracaldo, al igual que Aduriz, ha señalado la importancia de este tipo de eventos, “cuyo aspecto solidario” promueve que “todo esto sea todavía más bonito”. “La afición al golf es lo que nos hace disfrutar, pero el hecho de estar en compañía agradable y pasar un buen rato, que al final es de lo que se trata, hace que la causa sea todavía mejor”, ha indicado por su parte el ex del Athletic y Mallorca, actualmente adjunto en la dirección deportiva del club bermellón.

Han sido pocas las ocasiones en las que Aduriz se ha puesto ante los micrófonos desde que forma parte del entramado de la entidad rojilla y ha reconocido que, en este nuevo papel “está disfrutando” por la posibilidad de ver el fútbol desde otra vertiente. “La verdad es que por ahora estoy empezando, pero estoy aprendiendo muchísimo. No creo que todavía esté ofreciendo mucho, pero mi intención es aportar desde un punto de vista quizás un poco diferente”, ha reconocido.

Por la parte que le toca, Aduriz ha valorado la salida de Ruiz de Galarreta al Athletic, una pérdida para el Mallorca en la que se está trabajando para buscar un sustituto: “Obviamente todos sabemos de la calidad y del rendimiento que ha dado Galarreta en el club. Es una baja que todos sabíamos que iba a ser importante y lo que tenemos que intentar es buscar opciones para poder sustituirla. Obviamente lo echaremos de menos porque personalmente es un chaval increíble y bueno para el grupo. Pero bueno, el fútbol es así. Él tenía la opción de poder volver a casa y poder cumplir un sueño y hay cosas que también hay que entenderlas. Nosotros vamos a intentar ser capaces de buscar soluciones que puedan aportar y que puedan sustituir esas bajas”.

El torneo, que arrancó ayer con una distendida cena, se alargará hasta mañana. La cita se ha convertido en los últimos años en un habitual del calendario para exfutbolistas, entrenadores y otras celebridades destacadas del mundo de la gastronomía, la tauromaquia y el deporte en general. Un evento en el que estaba previsto la participación del tenista Rafa Nadal, pero al que finalmente no ha podido asistir por el periodo de recuperación en el que se encuentra. Eso no impidió al tenista de Manacor asistir ayer a la cena y valorar la importancia de estos eventos.

“La importancia real es que haya recursos suficientes para la investigación y para intentar encontrar un remedio a una enfermedad que es incurable a día de hoy, es terrible y, desgraciadamente me ha tocado vivirla de cerca”, resaltó. “Nosotros podemos trasladar el mensaje de la necesidad de invertir en esto y dar visibilidad y conseguir recursos para investigadores y médico”, comentó en la jornada de ayer.

Otro de los deportistas presentes durante el acto es el expiloto de MotoGP, Jorge Lorenzo. El mallorquín ha reconocido que la experiencia es perfecta “para reencontrarse con viajes amigos” y sobre todo “poder volver a casa” donde es verdad que “no tengo mucho tiempo de estar”. El pentacampeón del mundo ha pasado revista a la actualidad del motor y ha valorado la situación de los mallorquines que militan actualmente en la categoría reina.

“El inicio de Joan Mir no ha sido el mejor, con muchas caídas y resultados que no llegan por el momento. Entiendo que no debe ser una situación fácil para él, pero es un campeón del mundo. Debe tener paciencia y dar tiempo porque las cosas pasarán. En cuanto a Augusto, ha arrancado muy bien, la verdad. Ha sido una gran sorpresa porque no se trata de una moto fácil. Está haciendo las cosas muy bien y creo que está poniendo contra las cuerdas a las KTM. Si consigue mejorar incluso más los resultados que está atesorando, la marca estará contra la espada y la pared”, ha valorado.