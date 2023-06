Francesc Bennàssar volvió a ser protagonista en la segunda jornada de los Campeonatos de España de ciclismo en pista, al adjudicarse el título absoluto en la prueba de eliminación. El todavía ciclista sub-23 lo hizo venciendo a su ídolo Albert Torres.

El mallorquín rompió los pronósticos. Fue superando eliminaciones mostrando una inesperada sensación de suficiencia, al igual que el menorquín Albert Torres (Movistar), que fue en todo momento bien colocado. La prueba se endureció con los últimos cinco aspirantes, quedando finalmente Bennàssar y Torres para la disputa por el oro. En el duelo entre ambos, el mallorquín esprintó con mucha fuerza y acabó haciéndose con el oro (absoluto y sub-23). El bronce fue para el madrileño Mario Anguela.

“Súper feliz de haber ganado la eliminación, mi primer título absoluto, y de estar disputando el esprint con Torres, que él lo sabe que para mí es un referente, es uno de los mejores del mundo. Para mí es un honor, le tengo mucho respeto y eso le da un plus de felicidad y de mportancia a esta victoria. Creo que es una de mis victorias más importantes”, afirmó Francesc Bennàssar en declaraciones a la RFEC.

“Las sensaciones durante toda la prueba han sido buenísimas, prácticamente hasta que no han quedado 5 ciclistas ni me he girado. Tenía claro que tenía que ir entre los 3-4 primeros. Luego, cuando he escuchado que ya quedábamos cinco sabía que podía estar disputando el título. Tenía mucha confianza en mi punta de velocidad y he podido ganar”, añadió el joven mallorquín.

Más medallas

El de Francesc Bennàssar fue el título más destacado de la segunda jornada de los Campeonatos de España de ciclismo en pista que se están disputando en el velódromo Luis Puig de Valencia y que acaban este domingo, pero hubo más podios para los representantes de Baleares.

El equipo de persecución (formado por los hermanos Joan Martí y Francesc Benàssar, Xavi Cañellas y Sergi Amengual) se hizo con el oro en una final en la que se midió a la selección de la Comunidad Valenciana.

También hay que añadir la medalla de plata conseguida en la competición paralímpica por el tándem Joan Sansó y Francisco Rus en la prueba de persecución.

Además de los triunfos de la final entre hermanos que dirimieron Joan Martí y Francesc Bennàssar en la primera jornada, y que los ciclistas de Baleares coparan el podio en scratch, cabe reseñar las tres preseas conseguidas en féminas: Marina Garau y Nuria Tauler fueron plata y bronce, respectivamente, en la prueba de scratch mujeres sub-23; y Garau fue también segunda en la persecución femenina sub-23.