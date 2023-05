Pau Tomàs lo tiene claro. A pesar de que el el Fibwi Palma tiene una exigua renta de la ida, tras vencer al Clavijo en Son Moix por 67-65, quiere volver de Logroño con otra victoria en el bolsillo y no jugar con el resultado. "Estas eliminatorias son para afrontarlas así, como si fueran una final, un partido único”, dijo el preparador llucmajorer. “Son partidos en los que hay que ir a ganar y no especular. La diferencia es tan mínima que debemos pensar en ir a ganar el partido, salir a la pista y hacer la machada”, incidió sobre el duelo que se disputará este domingo a las 12 horas.

El entrenador de los mallorquines, que apearon en la anterior ronda al Algeciras, es consciente de que el ambiente en la cancha del Rioverde Clavijo será muy intenso en su contra. “Ya nos han comentado que nos espera un ambiente duro con su gente. La mejor muestra de ello es que el único equipo que ha ganado allí ha sido Tizona, que es el equipo que finalmente ha subido. Estamos preparando el partido para competir y llegar a los últimos cinco minutos con nuestras opciones de poder llevarnos el partido”, resaltó.

Arrancando semana en Son Moix pic.twitter.com/tTzIk3XbZm — Fibwi Palma (@BahiaSanAgustin) 2 de mayo de 2023

El entrenador del Fibwi Palma asume el escenario en el que se encontrarán en el Palacio de los Deportes de Logroño. “Ellos buscarán endurecer el encuentro. Será más o menos lo que vimos aquí, una defensa dura aprovechando su físico e intentando que nuestros jugadores importantes no estén cómodos. Vamos a tener que dar un extra, un plus, como hicimos en la segunda parte. Tenemos nuestro plan de partido y veremos a ver si sale bien y podemos sorprenderles logrando que no estén cómodos. Como dije en la ida, somos dos estilos de juego diferente. El que imponga su ritmo tendrá mucha opción de ganar", reflexionó antes de ir más allá en su argumentación. "Espero un partido muy parecido al que jugaron aquí, con un juego muy físico porque es lo que han estado haciendo durante la temporada. Estoy seguro que han preparado el ataque contra la zona porque les cogimos por sorpresa. Ellos, como nosotros, van a salir a ganar y sin especular porque tienen que ganar. Si confiamos en nosotros y los jugadores confían en sus compañeros, creo que tenemos muchas opciones de no caer eliminados", finalizó.