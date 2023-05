La irregularitat del Fibwi Palma, un motiu d’esperança

Aquest cap de setmana que ve sabrem quins són els quatre equips que lluitaran per aconseguir les dues places que resten –el Tizona ja és equip daurat– per jugar la propera temporada a la LEB Or. El Prat i el Menorca, els màxims favorits, van obtenir una bona nota a l’examen de la primera part de l’eliminatòria, van guanyar com a visitants i ho van fer amb una diferència, no definitiva, però sí apreciable. Els catalans disposaran d’una renda de 16 punts; els menorquins, d’11. Guanyar a fora camp té mèrit i fer-ho clarament, encara més. A la tercera eliminatòria el Navarra va guanyar de 8 al Zornotza, encara que els bascos a la lliga regular van quedar per sobre de l’equip navarrès. Apostar per un o per altre no és fàcil. I a la quarta, el Fibwi Palma va guanyar, però només de 2. Aquesta sembla la més oberta, la de més difícil pronòstic.

Abans de començar l’eliminatòria el Palma no era el favorit. Ho era el Clavijo. Simplement perquè el rendiment que mostrà a la lliga regular, a la conferència oest, va ser destacable. Va assolir la segona posició, després del totpoderós Tizona. La va acabar amb 19 victòries i 7 derrotes. Per contra els de Son Moix van ser cinquens a la conferència est, amb un balanç de 16 i 10. Encara que el nivell dels equips de les dues conferències no ha estat el mateix, la temporada del conjunt de La Rioja ha estat notable. Per això és el favorit. Però no només per aquesta dada. N’hi ha una que pot preocupar molt als seguidors dels mallorquins. El Clavijo com a local només ha perdut un partit – contra el Tizona – en tota la temporada. Guanyar a Logronyo sembla, per tant, un repte difícil. I a més a més, els homes d’en Pau Tomàs s’han mostrat menys sòlids a fora que a casa. Com a visitants han perdut més partits dels que han guanyat (7/6). Si aquesta lògica es compleix, el pròxim diumenge...

El Fibwi Palma s’ha mostrat durant aquests mesos de competició com un equip massa irregular, capaç de moments brillants i també d’oferir conductes empegueïdores. Aquest qualificatiu no el deixa ben parat. “Irregular” no és, en principi, un adjectiu positiu... Ara bé, pot ser favorable i diumenge passat va quedar clar, pot jugar al seu favor. Si a La Rioja la imatge dels ‘fibwis’ s’assembla a la primera part de l’encontre d’aquest darrer cap de setmana, no hi ha res a fer. En canvi, si la seva actuació és com la del tercer quart, tenim motius ferms per ser optimistes...

Què curiós! La irregularitat del Palma pot mantenir el somni de la seva classificació durant tota la setmana.