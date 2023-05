«El circuito está más ajustado que nunca y cada semana intento pensar a lo grande y soñar, porque, así como está muy difícil ganar partidos, está muy fácil también romper cuadros», señaló el mallorquín Jaume Munar, que por primera vez disputará los octavos de final en un Masters 1000.

El tenista de Santanyí, número 88 de la ATP, se marchará del Mutua Madrid Open dentro del ‘top-70’ tras su triunfo ante Arnaldi, número 105, que días antes había eliminado a Casper Rudd. «La realidad es que muchas veces la adaptación que tienes a un juego no la tienes a otro y la dificultad que te plantea un jugador no te la plantea otro», explicó Munar este domingo tras su triunfo.

«Me podía tocar Casper Ruud o Arnaldi, cuatro del mundo o noventa y pico. La última vez que jugué jugué con Rudd gané 6-2, 6-3; la última con Arnaldi perdí de paliza», recordó en referencia a su derrota en el Conde de Godó ante el italiano: «Estuve muy pasivo en Barcelona, saqué mal, prácticamente no dominé ninguna situación del juego. Por suerte, me he rehecho.»

«Estoy muy contento por la victoria, pero sobre todo por haber conseguido hacer los cambios que quería hacer respecto a la semana pasada», apuntó, y agregó: «El trabajo que yo hago está enfocado a cambiar cosas constantemente, sobre todo el planteamiento mental. En este partido no he empezado bien tenísticamente, pero la manera en que estaba cometiendo los errores era muy diferente».

Altmaier, otro tenista de la previa

Su próximo reto es estar en cuartos de final del Mutua Madrid Open. Para ello deberá ganar al alemán Daniel Altmaier, 92 de la ATP y que al igual que el italiano se clasificó para el Masters 1000 en la fase previa. Otro ejemplo de lo sorprendentes que están siendo algunos resultados en esta cita en la tierra madrileña y la falta de regularidad de muchos tenistas.

La explicación a esta ‘irregularidad’ de los tenistas se ve más a menudo, según el mallorquín, «desde la bajada de ‘top-ten’ tan fijo que había hace unos años, con gente que no perdía partidos». «Hoy es muy diferente el circuito. El ránking te marca tu nivel a lo largo del año, pero el nivel en un día está muy parejo entre todos», añadió.

Una reflexión que le lleva a ser optimista con respecto a su futuro más inmediato tras sus tres partidos en Madrid. «Siento que estoy en un momento en que puedo empezar a ganar a gente muy buena», apuntó el jugador de Santanyí.

Sin jueces de línea en 2025

Munar se refirió también a la supresión de los jueces de línea a partir de 2025, que serán sustituidos por un sistema electrónico. «Como jugador, es infinitamente mejor que tener jueces de línea. Más espacio en la pista, menos gente, no hay errores, te la canta al momento. Al final uno juega más tranquilo. Para la industria, para la historia, no soy yo quien lo tiene que analizar», concluyó.