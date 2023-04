La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, ha recibido este jueves el trofeo de la UEFA Futsal Champions League en el Consolat de Mar, en la ruta del galardón por Mallorca para promocionar la Final Four que se disputará del 5 al 7 de mayo en el Velòdrom Illes Balears. La máxima autoridad de Baleares ha posado con el título por el que luchará el Mallorca Palma Futsal en la sede del gobierno autonómico y no ha perdido la posibilidad de tener su recuerdo con un título que todos ansían que se quede en Mallorca y no esté solo de paso.

La consellera de Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, el director general de deportes, Carles Gonyalons, y el director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, han acompañado a la presidenta en un acto simbólico en el recorrido que está realizando el trofeo en estos días previos por las principales instituciones de Baleares. Aparte del equipo anfitrión, los portugueses Benfica y Sporting de Portugal y el Anderlecht belga completarán esta Final Four que decidirá quién será el campeón de Europa de fútbol sala. El somni de la Champions continua.



Ja tenim al Consolat el trofeu de la @UEFAFutsal.



Dia 5, tothom al Velòdrom per animar al @PalmaFutsal i que la copa quedi per sempre a les Illes 💚🤞 pic.twitter.com/91z9EF5lSU — Francina Armengol (@F_Armengol) 20 de abril de 2023