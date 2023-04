El Palma Futsal, representado por su director general José Tirado, ha visitado este martes la redacción de Diario de Mallorca con el trofeo de la Champions League, un título al que aspira el equipo mallorquín en la Final Four que se disputará del 5 al 7 de mayo en el Velòdrom Illes Balears.

«Si competimos al máximo nivel, tenemos muchas opciones de soñar», ha declarado José Tirado, que ha sido recibido por la directora Marisa Goñi y los redactores de Deportes y demás secciones del diario. «Tenemos que poner toda la pasión, corazón, para disfrutarla al máximo y soñar con ganarla», ha incidido el también director deportivo del Palma Futsal en referencia a la fase final de Copa de Europa.

«La vida son oportunidades y hemos trabajado mucho, no sólo este año, durante muchísimos años, no sólo para llegar para llegar a días como estos, que sean históricos... Tenemos una oportunidad de vida que dentro de 40 años podremos recordar que estuvimos aquí, en una final four en Mallorca», ha recalcado José Tirado, destacando que esta fase en Palma «es algo que es increíble, porque no creo que se pueda volver a ver una final four de Champions en Mallorca».

Una fase final que contará con una buena asistencia de aficionados. «Estamos muy contentos, sobre todo en el inicio de las ventas porque el primer día superamos las 4.000 entradas; ahora estamos en las 7.000. El público ha demostrado la ilusión que tiene por la Copa de Europa. Es algo histórico para el deporte balear y, evidentemente, para nuestro club», ha asegurado.

«Estoy seguro de que tendremos el velódromo lleno, porque también vendrá gente de fuera. Será una fiesta del deporte», ha afirmado Tirado, que ha explicado que «entre los otros tres equipos superarán las 1.000 personas. También vendrá mucha gente del fútbol sala europeo y mundial. Y de la península, gente de clubes y aficionados. Esta cita reúne todos los requisitos para que sea un evento único: Mallorca, mayo, la Champions… Todo coincide para que sea un evento precioso e inolvidable».

Una cita ilusionante a la que el Palma se presenta con la máxima ambición, según ha indicado Tirado. «Sí, estamos aquí por la ambición que tenemos. El Palma, aun sin ganar ningún título, es una demostración de ilusión, de ambición por conseguir tus sueños. Y ahora tenemos un sueño más, el más grande hasta el día hoy, y queremos ganar la Champions», ha sentenciado. «Creo que el Palma está preparado para competirla y competir cada partido», ha añadido.

«Nuestra final es el viernes, contra el Benfica»

«Nuestra final es el viernes, contra el Benfica, y creo que si el Palma compite a un gran nivel podemos ganar el partido», ha señalado José Tirado, que ha ensalzado al conjunto portugués: «Estará entre los 2-3 mejores equipos del mundo. Y lo vimos hace unos meses, que vino y se llevó a dos de los mejores jugadores de la historia del Palma, Diego Nunes e Igor; y sin preguntar, pagando la cláusula. Demuestra el potencial del Benfica, que no puede compararse con el nuestro ni en presupuesto ni en nombre de jugadores». «Pero el deporte tiene esto, que cuando empieza el partido no se mira el presupuesto y solo sirve el trabajo y el esfuerzo. Y nosotros somos un equipo que trabajamos para alcanzar un sueño», ha advertido el ‘jefe’ del Palma Futsal.

Al respecto, Tirado dio hace una semanas un toque de atención a la plantilla, tras caer en la Copa del Rey en Antequera, ante el Barça. «No creo que mis declaraciones sirvieran para aprender o fueran intencionadas. Fueron unas declaraciones de frustración, de la pasión que tengo por mi club, por mi equipo, de que sé la capacidad que tiene cuando compite» resaltó.

«Hemos llegado los cuatro mejores de la temporada y tenemos que ser conscientes del precio que tiene ganar un título, hay que ganar a los mejores», aseveró José Tirado, que incidió en su mensaje: «Yo sólo pido que mi equipo compita a su máximo nivel, porque sé que si lo hace, con 5.000 mallorquines apoyándonos y dejándolo todo, tenemos muchas opciones de soñar».