El lenguaje corporal de Marco Asensio le delata para bien y para mal. El futbolista mallorquín ha pasado momentos complicados en los que su gesto serio y sus brazos caídos dejan entrever cómo el desánimo le embargaba. Pero ahora es un hombre feliz. Luce una sonrisa contagiosa y a golpe de goles se ha convertido en un futbolista en el Real Madrid cuyo nombre corea un Bernabéu que no siempre ha estado a su lado.

El cambio de Asensio ha sido titánico. Ha pasado de ser un jugador intrascendente arrumbado en el banquillo a un jugador decisivo que desatasca los partidos o pone la puntilla a los encuentros que piden un gol más. Ante el Chelsea Ancelotti echó mano del calvianer en el minuto 70. Y solo tres minutos después, cuando apenas había tocado la pelota dos veces, encañonó la pelota a la red de Kepa para poner cuesta abajo la eliminatoria ante los ‘blues’. Un gol muy celebrado por el jugador y por la grada. Y un gol que vuelve a reivindicar la figura de Carlo Ancelotti, que acertaba una vez más en el planteamiento demostrando que es mucho más que un gestor de vestuarios y egos.

Asensio ha marcado nueve goles como suplente en la Liga de Campeones, al menos dos más que cualquier otro jugador en la historia de la competición. Lo que confirma su rol de revulsivo y de jugador capital para este Real Madrid. Además, esta temporada, todos sus goles van acompañados de victorias blancas, porque siempre que ha marcado el Madrid ha ganado por más de dos goles: Leipzig (2-0), Elche (0-3), Celtic (5-1), Valencia (2-0), Elche (4-0), Osasuna (0-2), Espanyol (3-1), Valladolid (6-1) y el mismo Chelsea este miércoles (2-0). El balear está dejando constancia de su pegada con goles importantes como el marcado ante el equipo londinense, que da una buena ventaja a su equipo para el partido de vuelta.

Asensio es el quinto máximo goleador del Real Madrid esta temporada, aunque su efectividad le sitúa solo por detrás de Benzema, que marca cada 106 minutos (26 goles), y el mallorquín cada 155’, por delante de Vinicius, cada 190’ (21’); Rodrygo, cada 264’ (11), y Valverde, cada 300’ (12). La diferencia es que Asensio es suplente habitual en las alineaciones de Ancelotti, lo que le concede un plus y le hace el goleador silencioso por delante de Rodrygo, con dos goles, aunque el brasileño ha salido de suplente la mitad de los partidos que el balear. Completan la lista Hazard, Lucas Vázquez, Ceballos, Kroos, Arriba, Modric y Álvaro, que suman entre todos los 14 goles marcados por los suplentes.

Renovación en el aire

Asensio, 27 años, termina contrato el 30 de junio y el club está pendiente de que responda a la oferta de renovación que le ha extendido. El Real Madrid habría cedido a parte de sus exigencias económicas haciéndole una oferta al alza, según ‘Relevo’, tras las reuniones mantenidas con su agente Jorge Mendes durante el parón de selecciones. El balón está en su tejado, pero parece no tenerlo claro ya que no está contento con su rol de secundario. El club no está en condiciones de asegurarle la titularidad, es una decisión del entrenador. Sabe que si Ancelotti sigue al frente del equipo su rol cambiará poco.

El propio jugador asegura que su deseo es continuar en el Real Madrid, donde cumple su octava temporada. Ofertas no le faltan, aunque económicamente no mejoran demasiado a la que tiene de su equipo. Sin embargo, sabe que vaya donde vaya nadie le va a asegurar la titularidad, y menos si acaba en otro equipo de primera línea donde la competencia sería similar a la que tiene en la plantilla madridista. El club espera respuesta, pero no esperará demasiado, necesita saberla cuanto antes para seguir con la planificación de la plantilla de la próxima temporada.

Sin embargo, en las últimas horas el representante del jugador, Jorge Mendes, y la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, se han sentado a negociar y la renovación es inminente. Una noticia que acompañará a otra muy feliz para el futbolista, la de su boda. Asensio se casará el próximo mes de julio con su novia Sandra Garal y se quedará a vivir en Madrid. Algo que hace muy feliz a la pareja y que parece ser una de las claves de la mejora en el ánimo y en el fútbol de Asensio.

Pasado bermellón

En 2014, con apenas 18 años, el Real Madrid pagó la cláusula de Marco Asensio en el Mallorca, 3,9 millones de euros. La denominada 'perla de Son Bibiloni' era un fijo en el equipo rojillo, pero, como era de esperar, un grande se hizo con sus servicios. El jugador siguió de rojillo hasta final de temporada y, a la siguiente, el Real Madrid lo cedió al Espanyol. Hasta su vuelta al Real Madrid, donde ha conseguido tres títulos de Liga de Campeones, entre otros muchos.