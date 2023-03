Llegó el día. Este fin de semana la LligA5 arrancó su andadura en Mallorca. La nueva competición ideada por la Federació de Futbol de les Illes Balears y que cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca se inició bajo una gran expectación y cargada de la ilusión de decenas de niñas que quieren disfrutar del deporte en el mundo del fútbol. En esta primera jornada se llevaran a cabo un total de cuatro encuentros en la categoría alevín/infantil y dos en la prebenjamín/benjamín, entre los que destacó la igualdad que se vivió en el encuentro que midió al Son Sardina A frente al Santa Catalina Atlético y que acabó con un resultado de 3 a 4.

Tras el éxito de las tres diadas para fomentar dicha competición en Inca, Sant Ferran y Son Moix, el arranque de la competición se había hecho esperar. LligA 5 nace con el objetivo de captar y atraer a muchas niñas que siempre han pensado en jugar a fútbol y que nunca antes se han atrevido. La FFIB es consciente de la gran ilusión e interés que despierta cada día más el fútbol entre las jóvenes. De ahí que apueste por crear una categoría específica y atrayente para que formen parte del fútbol femenino federado pero que no han dado el paso o no han querido formar parte de equipos mixtos y jugar, por tanto, con niños. Niñas que quieran jugar a fútbol y que no están federadas actualmente.

Los equipos inscritos hasta la fecha en la categoría Alevín/Infantil son el Constància, el San Cayetano, el Son Sardina, el Montaura, el Platges de Calvià, el Manacor, Ses Salines, el Recreativo San Francisco, el SD Salla y la UD Collerense. En la categoría Prebenjamín/Benjamín, por el momento ya se han animado el Constància, el Son Sardina, el San Francisco y el Santa Catalina Atlético. La Federación recuerda a todos los clubes que las plazas de inscripción están abiertas para todos ellos durante toda la temporada.