Minuto 91. El Elche suma ante el Mallorca el 33,3% de sus puntos

La derrota ante el Elche no es una más de las once que ya suma el Mallorca. Fue encajada ante el colista, que hasta el sábado solo había ganado un partido y, por primera vez en la temporada, acabó invicto tras los noventa minutos reglamentarios. Sumó el conjunto ilicitano su duodécimo punto en 24 jornadas. De estos doce, cuatro los ha conseguido ante el Mallorca, es decir, el 33,3 por ciento de los que figuran en su casillero. Derrota aparte, lo peor son las sensaciones que transmite el equipo cuando el campeonato se dispone a entrar en el tramo decisivo. La falta de ideas es alarmante, se crean pocas ocasiones ante la portería rival -dos paradas tuvo que hacer Edgar Badía-, y en la segunda parte el equipo se cayó físicamente pese al arreón final. A todo esto hay que añadir que los equipos de la zona baja aprietan. La diferencia con las plazas de descenso es ahora de seis puntos, todavía considerable, pero la realidad es que está todo por hacer. Se perdió el sábado una inmejorable ocasión para dar un zarpazo a la permanencia. Espera el domingo, sin el sancionado Muriqi, la Real Sociedad, uno de los que mejor fútbol practica, ahora en horas bajas. Capaz de lo peor, el Mallorca ya ha demostrado que también sabe ganar a los mejores. El domingo tiene otra oportunidad.

Fue falta de Maffeo.

La pregunta que deberían hacerse los aficionados del Mallorca es si la falta que pitaron a Maffeo sobre Raúl Guti hubiera sido al revés, considerarían bien anulado el gol. El brazo izquierdo del bravo lateral mallorquinista impacta en el rostro del jugador del Elche, que, es verdad, pone de su parte para que no quede ninguna duda. El árbitro no vio nada, pero sí desde la sala VAR. Una lástima. De todos modos, esta acción no debería ser el centro del debate, sino el mal momento del equipo. Recapacitar por qué se ha perdido ante el colista y virtualmente equipo de Segunda Elche, por la falta de ideas en ataque y la fragilidad en defensa en el último mes y medio. A lo mejor se saca algo en positivo. Lo demás es perder el tiempo.

El Mallorca retiró un desafortunado comentario en las redes sociales tras el partido contra el Elche. Y es que el mejor tuit es siempre el que no se escribe

Xavi debería aprender de Aguirre.

El entrenador del Barcelona perdió ayer una gran oportunidad de mantener la boca cerrada y aprender de las lecciones que cada domingo imparte el técnico del Mallorca. «Desde hace 42 años no opino de los árbitros», repite el mexicano cada vez que le preguntan por una decisión que pueda haber perjudicado a su equipo. Xavi, ayer, tuvo el descaro de decir que la clara falta de Kessié sobre el valencianista Fran Pérez no fue penalti, cuando el contacto es claro. Esto es lo que pierde a los entrenadores. Están en su derecho de quejarse cuando se sienten perjudicados, pero harían bien en reconocer cuando son beneficiados. No pasa nada. Otro tema es que este contacto no fuera advertido por el VAR al colegiado. Es un tema de interpretación del árbitro, dicen, y ahí no se puede entrar desde la sala VOR. El resumen es que, de esta manera, el aficionado ya no sabe cuándo una falta es o no penalti. Ni ahora ni en cien años.

El mejor tuit es el que no se escribe.

«Lo de siempre», escribió en caliente el Mallorca en las redes sociales minutos después del partido contra el Elche. Un tuit que fue retirado a los pocos minutos, en un claro reconocimiento de que se había metido la pata. Y es que el mejor tuit es siempre el que no se escribe.