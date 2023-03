El Fibwi Palma de LEB Plata ha visto frenada en seco su buena racha -llevaba seis victorias consecutivas- al caer por 87-66 en la pista del CB L'Horta Godella. El equipo de Pau Tomàs no ha estado fino ante un rival que ha sido superior y ha sumado la victoria ante su afición.

Empezaba con poco acierto el partido por parte de ambos equipos llegándose a los primeros tres minutos de partido con un marcador de 3-2 que se transformaba en un 3-5 tras un buen triple de David Font. La igualdad se mantenía en el marcador llegándose a un momento en el que, con 6-7 en el marcador tanto David Font como Lucas Antúnez asumían la tarea de anotar poniendo el partido en 6-11 para los de Pau Tomàs que cerraban el primer cuarto con 14-17.

El inicio de segundo cuarto no era en absoluto bueno para los palmesanos que veían cómo el L'Horta Godella se colocaba con 22-19 tras los dos primeros minutos de juego, obligando a Pau Tomàs a parar el partido. El tiempo muerto no lograba frenar el cambio de la dinámica del partido y el equipo local se colocaba con un claro 33-21 ante un Fibwi Palma que no estaba en cómodo en la pista del Dolores Escamilla y veía cómo su rival se marchaba en el marcador situándose con 38-23 en el marcador. Reaccionaban en la recta final del cuarto los palmesanos situándose con 40-27 con canastas de Antúnez y Raffington, pero los de Pau Tomàs seguían sin estar bien yéndose al descanso con un duro 47-29, con un parcial de 33-12 en el cuarto que ponía el duelo muy cuesta arriba para los mallorquines.

Los mallorquines buscaban recortar distancias pero el partido se mantenía con un equipo local mucho más cómodo que un Fibwi Palma que, aunque lo peleaba, seguía muy lejos en el marcador (54-38). El Horta Godella que se marchaba en el marcador con un duro 64-48, cerrándose el tercer cuarto con 64-52.

Dos triples consecutivos de los locales ponían el duelo en 70-52 con un Fibwi que en esos primeros compases de la última manga intentaba recortar distancias (72-57). Pero de nuevo, la reacción local, comandada por Josep Pérez, dejaba el partido en 81-57. El encuentro se cerró con una clara victoria local (87-66) viendo así el Fibwi Palma frenada su racha de resultados. David Font con 16 puntos y Milan Suskavcevic han sido los máximos anotadores del equipo mallorquinista.

Ficha técnica

CB L'Horta Godella: Bressan (4), Harguindey (10), Josep Pérez (24), Mari (0), Bellver (8). También jugaron Osarenren (5), Vila (29, Diego Rivas (7) Sergio de Larrea (23), Jorge Carot (4), Ortega (0).

Fibwi Palma: Lucas Antúnez (5), Joan Feliu (6), David Font (16), Ismael Tamba (4), Milan Suskavcevic (15). También jugaron Anyeuri Castillo (9), Dante Lombardi (0), Justin Raffington (4), Viktor Kovacevic (7), Asier Zengotitabengoa (0).

Parciales: 14-17, 33-12, 17-23, 23-14

Árbitros: Lázaro Rodríguez y Escariz Torres. Sin eliminados por faltas personales.