Media vida entre los diez mejores del mundo. Los problemas físicos obligarán a Rafa Nadal a salir del 'top ten' de la ATP el 20 de marzo, 6.538 días después, o lo que es lo mismo, la friolera de 18 años, un mes y cinco días desde que ingresara en esta prestigiosa lista el 20 de abril de 2005. El mallorquín acababa de conquistar su primer Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó para empezar a escribir un récord en el tenis masculino que se habrá prolongado 912 semanas, una auténtica barbaridad. De hecho, en 2020 rompió el registro de Jimmy Connors, que lo dejó en 788 mientras que otra leyenda como Roger Federer se quedó en 734. Eso sí, Nadal se habrá quedado con las ganas de superar el de la checa Martina Navratilova, que alcanzó las 1.000.

La lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que sufrió el 18 de enero en su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia ante el norteamericano Mackenzie McDonald, le ha impedido defender unos puntos que provocarán que caiga entre la decimoprimera y la decimotercera posición en dos semanas -ahora es el noveno tras las semifinales del danés Holger Rune en Acapulco-. Serán los 600 que dejará de sumar en Indian Wells, torneo al que se ha visto obligado a renunciar al igual que al de Miami, después de haber llegado a la final la temporada pasada ante Taylor Fritz. Ya antes había dejado de sumar los 500 de Acapulco como campeón en 2022. Además, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Kurkacz también le superarán tras Indian Wells porque apenas defienden 10 y 90 puntos, respectivamente, de la pasada edición.

El manacorí, de 36 años, aseguró este jueves en declaraciones a 'Televisión Española', antes de presenciar en el estadio Santiago Bernabéu el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, que no tenía una fecha fijada para regresar a la pistas. "Si no lo sé yo... imagínate cómo puedo decirlo. No sé. Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia. Estoy recuperándome. En Australia tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible. Y después ya veremos; día a día", dijo.

🔴¡DON Rafael Nadal Parera (@RafaelNadal) tampoco se ha querido perder #ElClasico #LaCopaRTVE



El mejor tenista español de la historia sueña con una gran noche para el Real Madrid



En DIRECTO: https://t.co/jN2cld8TZn pic.twitter.com/7c3Yyjm7ck — Teledeporte (@teledeporte) 2 de marzo de 2023

El hecho de que el campeón de 22 grandes se prepare sobre su superficie favorita da una clara idea de que todo apunta a que sus intenciones son regresar a la competición oficial en el Masters 1.000 de Montecarlo, que se disputa a partir del 9 de abril y que supone el pistoletazo de salida a la temporada de arcilla. La intención del mallorquín es disputar toda la gira de tierra con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a su gran cita, Roland Garros, del 28 de mayo al 11 de junio. En París aspira a su decimoquinto título y se producirá el primer cara a cara con el serbio Novak Djokovic para desempatar a 22 grandes. Tras Montecarlo llega el turno del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, Madrid y Roma, antes del grande de tierra.