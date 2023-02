El tenista serbio Novak Djokovic se ha deshecho en elogios y demostrado todo el respeto que siente por Rafa Nadal: "Ha sido y será el mayor y principal rival de mi carrera", ha querido dejar claro al canal Eurosport el campeón de 22 torneos de Gran Slam, que con su victoria en el último Abierto de Australia consiguió igualar el récord del mallorquín.

“La rivalidad con Nadal es algo difícil de eliminar en tan solo un año y medio”, ha remarcado. También quiso destacar el gran momento por el que atraviesa Carlos Alcaraz y su fuerte lucha por ser el número uno del ranking mundial. "Está jugando a un gran nivel a pesar de los meses de ausencia. Es un gran chico y se merece todos sus éxitos”, ha considerado el serbio. Sin embargo, ha añadido: “No lo puedo llamar mi principal rival, porque todavía es Nadal. Aunque Alcaraz sea el número dos, antes el uno, haya ganado un Grand Slam y sea el futuro de nuestro deporte, siento que la rivalidad con Nadal es algo difícil de eliminar solo porque alguien lo haya hecho genial en el último año y medio", ha subrayado.

Rafa Nadal will 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 be Novak Djokovic's biggest rival ⚔️ pic.twitter.com/QlmzeZkoAB — Eurosport (@eurosport) 22 de febrero de 2023

Recuperado de su lesión

Djokovic compareció ayer en rueda de prensa en Belgrado para hablar de su lesión y de sus esperanzas de jugar en los torneos de Estados Unidos. "Estoy recuperado casi al 100%, las cosas van muy bien, y estoy acercándome a mi mejor nivel”, ha manfestado. No obstante, a pesar del este optimismo y de tener la aprobación de los directores de los torneos de Indian Wells y Miami, el campeón serbio todavía no sabe si podrá entrar en Estados Unidos al no tener la vacunación completa contra la covid. "Todavía queda mucho, pero tengo la esperanza de poder competir", manifestó a las cámaras de Eurosport.