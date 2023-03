El tenista mallorquín Rafa Nadal, que está en pleno proceso de recuperación de la lesión que sufrió durante el Abierto de Australia, aún no sabe cuándo podrá reaparecer y este jueves señaló que volverá cuando esté bien y que "hay que tener un poquito de paciencia". "Recuperándome. En Australia tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible. Y después ya veremos; día a día", dijo Nadal a Televisión Española antes de presenciar en el estadio Santiago Bernabéu el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona.

Sobre una posible fecha para su regreso a las pistas, Nadal dijo: "Si no lo sé yo... imagínate cómo puedo decirlo. No sé. Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia". En el pasado Abierto de Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tenía por delante un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas. Recientemente anunció que no podrá jugar los ATP 1.000 de Indian Wells y Miami y sí mira Montecarlo, ya sobre tierra batida.

El hecho de que el campeón de 22 grandes se prepare sobre su superficie favorita da una clara idea de sus intenciones, que no son otras, si se encuentra preparado, que regresar a la competición oficial en el Masters 1.000 de Montecarlo, que se disputa a partir del 9 de abril y que supone el pistoletazo de salida a la temporada de arcilla. Además, este jueves se ha confirmado que disputará el Barcelona Open Bank Sabadell.