El tenista mallorquín y vigente campeón del Abierto de Australia, Rafa Nadal, reconoció este martes no estar preocupado por su inicio sin victorias en 2023, al mismo tiempo que confirmó su buen momento de forma para intentar ganar su tercera corona en Melbourne Park.

"Bueno, es verdad que los dos últimos meses no he podido jugar mucho al tenis y al principio de la temporada perdí dos partidos en Sydney, pero sinceramente, no estoy descontento con la preparación", señaló el tenista en declaraciones en Melbourne recogidas por la prensa australiana.

Tras su participación en la United Cup, en la que perdió ante el británico Cameron Norrie y el australiano Alex de Minaur, Nadal reconoció necesitar alguna victoria. "Necesito ganar partidos. Pero la preparación va bastante bien", indicó.

"Practico mucho y creo que estoy en buena forma. Luego hay que demostrarlo en los partidos, en los torneos oficiales. Pero confío en que si soy capaz de tener esta última semana de entrenamientos positivos, ¿por qué no?", expresó.

Por último, el tenista se mostró optimista de cara a la edición de este año y recordó su triunfo contra todo pronóstico la temporada pasada ante Daniil Medvedev. "Estoy muy contento de volver a Melbourne. El año pasado fue inolvidable", concluyó.