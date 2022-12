Guillem Boscana tiene la mosca detrás de la oreja. El presidente del Fibwi Palma no escondió este viernes su malestar por la derrota sufrida el pasado miércoles por 79-80 ante el Brisasol CB Salou en el Palau d’Esports de Son Moix que ha supuesto un frenazo en las ilusiones de estar en lo más alto de la clasificación de la LEB Plata. «Nos hizo mucho daño. Aunque han pasado cuarenta y ocho horas es una derrota que no hemos asimilado porque no podía pasar de ninguna de las maneras», lamentó ante los periodistas durante el acto del brindis de Navidad celebrado en la sede central de Caixabank en Ciutat.

El dirigente dejó claro que la séptima plaza que ocupa el equipo, con siete victorias y cinco derrotas, no es la que deseaba a principio de temporada tras las primeras doce jornadas, y deslizó la receta para elevar el nivel. «El balance no es espectacular, ni es malo, pero nos falta continuidad. Somos capaces de ir 1-2 en los primeros partidos y luego ganar cinco seguidos, para después volver a perder. Necesitamos continuidad y fortaleza y ahora no la tenemos», reconoció con autocrítica. Boscana quiere que el conjunto que dirige Pau Tomàs se asiente en una categoría en la que acaba de llegar tras descender de la LEB Oro. «Debemos coger un poso que ahora mismo no tenemos. Estamos trabajando para mejorar eso», destacó. Preguntado acerca de si se plantea reforzar la plantilla, tras la marcha de Smoyer, Karapandzic y Gibson y la llegada de Castillo, Raffington y Antúnez, Boscana reclamó paciencia. «Nos queda una ficha y como mucho se podría hacer un cambio. No quiero que lo que voy a decir suene a excusa porque no lo es, ni quiero que suene como tal, pero hace un mes que estamos jugando sin nuestro máximo anotador como es Asier Zengotitabengoa y llevamos dos meses sin Joan Feliu y eso se nota», argumentó. «Joan es el que hace que el equipo defienda y espero que con la recuperación de Asier y de Joan el equipo vaya a más», subrayó esperanzado. Eso sí, a pesar de este inicio irregular para un conjunto que aspira a regresar a la segunda categoría del baloncesto nacional, el presidente mantuvo su discurso. «El objetivo siempre debe ser el de ganar y estar arriba. El objetivo no puede ser otro que ese y ser ambiciosos. El objetivo que persigue el Fibwi Palma también lo persiguen diez equipos más y sólo serán tres los que lo logren y nosotros vamos a pelear por ser uno de esos tres», destacó. Los jugadores están de vacaciones hasta el lunes para empezar a preparar el partido que jugarán en Cornellà el día 28 y que supondrá el cierre de la primera vuelta del campeonato en la LEB Plata. Boscana, con la presencia de Zengotitabengoa, presidió un acto junto a los principales patrocinadores del club al que también acudieron Andreu Serra, conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, así como también el presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), Juanjo Talens, entre otros. Hoy hemos llevado a cabo el brindis navideño con medios y patrocinadores. Gracias a todos por venir y desearos unas felices fiestas!!! pic.twitter.com/owrQMMMrxS — Fibwi Palma (@BahiaSanAgustin) 23 de diciembre de 2022