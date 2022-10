El Mallorca Palma Futsal se ha clasificado para la Ronda Elite como primero del ‘grupo de la muerte’ al conseguir un gran empate ante el anfitrión Anderlecht en un durísimo encuentro (2-2). Los goles de Dani Saldise y Tayebi, de penalti, han bastado para hacer historia en su estreno en la UEFA Futsal Champions League. Un bautismo triunfal que permitirá a los verde pistacho evitar a los campeones de los otros grupos en la siguiente fase, más allá de no encontrarse al Kairat Almaty y al propio conjunto belga en los cruces. Los empates de este sábado y el del jueves frente a los kazajos (2-2), más la goleada en el estreno frente al Sporting París (11-5) han concedido el billete a los verde pistacho, que han dejado claro que en Europa también saben competir a lo grande.

El Mallorca Palma Futsal sabía que no tenía que salir a especular, por mucho que le valiera el empate. Y lo ha dejado claro en un sensacional inicio, en el que ha sometido a los locales, aunque sin acierto de cara a la portería. El portero Roncaglia, uno de los mejores del mundo, se ha lucido ante los tiros de Rivillos y Eloy Rojas, mientras que otro de Marlon se ha ido fuera por poco. Y esta declaración de intenciones ha encontrado el premio poco después. Una fabulosa jugada de acción de juego combinativo liderada por Moslem ha dejado solo a Dani Saldise, que ha colocado la pelota en la misma escuadra. Un auténtico golazo que ha enmudecido a las cerca de mil personas que estaban en las gradas del Belleheide Sport Center de Roosdaal..

Pero había que ir a por más. Y ahí se nota que a los isleños les falta un ‘matador’. Tras la marcha de Higor y la lesión de Higor, no tienen un pívot puro y en algunas situaciones se nota. Tayebi ha estado a punto de anotar el segundo, pero Roncaglia ha vuelto a estar inspirado. Y Cléber, dentro del área aunque de espaldas a la meta, no ha sabido resolver en otra buena jugada. Eran los mejores momentos de los de Antonio Vadillo, que merecían llevar más ventaja en el marcador. No obstante, el Anderlecht ha elevado su nivel desde el momento que ha apostado por portero-jugador y, de hecho, el propio Roncaglia ha tratado de sorprender con un obús que Luan Müller ha sabido repeler.

La pena es que la pelota ha llegado a Tayebi, que sin el meta en su puesto, se ha estrellado con Roninho cuando el balón se iba para dentro. Los belgas han seguido apretando y Roninho, primero, y Tomic, después, han asustado. El Mallorca Palma ya no estaba tan cómodo, eso se notaba, pero lo mejor seguía siendo el resultado. Hasta que Gréllo, histórico excapitán del entonces Fisiomedia Manacor, ha servido un gran pase a Edu, que ha fusilado a Luan. Ese 1-1 ha sentado muy mal, aunque Tayebi ha tenido la oportunidad de volver a ponerse por delante, pero su su disparo ha sido despejado por Roncaglia.

Lo peor es que a los treinta segundos de la reanudación el Anderlecht ha marcado el 2-1. Una sensacional volea de Tomic, imparable para Luan, ha complicado las cosas. Era el momento de recapacitar y de darse cuenta que el camino del triunfo estaba por ser más duros atrás y tener más pegada. Chaguinha y Marlon lo entendieron rápido y pusieron a prueba la portería de los anfitriones, que recularon. Y eso había que aprovecharlo.

El Palma es mejor equipo, pero el marcador no lo reflejaba y eso es un triste consuelo. Había tiempo de sobra para la reacción, por lo que era cuestión de actuar con la cabeza y no llevarse por impulsos. Pero la teoría no siempre es fácil que se cumpla. Y el Mallorca Palma Futsal estaba espeso, con el balón, pero sin la fluidez necesaria para hacer daño de verdad. Incluso el Anderlecht ha dispuesto de una clara ocasión, pero el remate de Maxi Rescia, ex del Levante, se ha topado con un buen Luan. Antes Tomic también había metido miedo con una volea que se ha ido fuera. La respuesta ha llegado con sendos tiros de Moslem y Carlos, de falta, que no han encontrado portería. El duelo ha elevado su tensión y los colegiados han perdonado alguna amarilla a los locales, pero no era el momento para perder la cabeza. Carlos, otra vez, lo ha intentado a balón parado, pero sin fortuna, al igual que Rivillos, que empezaba a desesperarse. Y es que el Anderlecht ya estaba descaradamente atrás, pero sin dejar espacios para que brotara el talento de los baleares. Un taconazo fabuloso de Marlon ha estado a punto de empatar, pero Roncaglia ha estado acertado. Eso sí, Luan también ha evidenciado su calidad con una gran intervención al chut de Edu. Pero el esférico apenas salía del campo de los belgas. Chaguinha y Marlon han insistido, pero la ocasión más clara ha llegado cuando Tayebi ha metido la punta de la bota y Roncaglia, en una exhibición de reflejos, ha despejado. Ver para creer. No había manera. El sudamericano ha sido un muro también para Cléber, que ha chutado con el alma para estrellar la pelota en el pecho del brasileño. Luan, después, ha vuelto a estar entonado tras un disparo de Rescia.

Hasta que a falta de 3:15 para el final, Roncaglia ha cometido penalti sobre Cléber. Es alucinante que los árbitros no mostraran la amarilla al cancerbero, que ya tenía otra y hubiera supuesto su expulsión. Pero lo importante es que era una oportunidad de oro y Tayebi la ha aprovechado con un misil. El 2-2 había costado horrores, pero suponía el billete para ser primero de grupo. Había que resistir como fuera. El Anderlecht ha apostado por portero-jugador y Gréllo ha estado a punto de marcar, pero el tiro se ha ido fuera. No había tiempo para distracciones. Roninho y Jelovcic también la han tenido, pero el oficio del Palma en estos momentos difíciles se ha notado. Es el salto de calidad que ya se dio el curso pasado y que continúa ahora. Por eso en su estreno en la elite continental ha dado la talla.