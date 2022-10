El Mallorca Palma Futsal se ha estrenado a lo grande en la UEFA Futsal Champions League con una goleada de escándalo ante el Sporting París gracias una extraordinaria segunda parte (11-5). El resultado puede engañar porque no lo ha tenido tan fácil como apunta el marcador frente al campeón de Francia porque ha llegado a ir 0-3 en los dos primeros minutos. Pero poco a poco los de Antonio Vadillo se han ido recomponiendo para demostrar su superioridad en un duelo que siempre quedará en la historia de este club y que se ha disputado en el Belleheide Sport Center de Roosdaal (Bélgica). Mañana será otra historia ante el Kairat Almaty, pero era importante empezar ganando para encarrilar el pase a la ronda elite y olvidar los nervios que supone debutar en la máxima competición continental. No hay que olvidar que diez de los catorce jugadores de la plantilla no habían disputado jamás la Liga de Campeones.

En apenas 2:21 el Mallorca Palma Futsal ya iba 0-3 en el marcador. Es imposible tener un peor bautizo que este con dos protagonistas claros. El primero es el goleador Bolinha, que se ha marcado un triplete de los que jamás olvidará, pero sobre todo es la monumental empanada defensiva de los baleares, que se miraban unos a otros sin entender qué había sucedido. La culpa era de todos porque no es normal encajar a los diez segundos de un partido que has estado esperando toda la vida. La cuesta estaba muy arriba, pero la parte buena es que había margen de sobra para remontar. Y más en este deporte tan loco. Tocaba remar y dejarse las excusas para más tarde. Rivillos ya ha avisado con un disparo poco después, pero el que ha estado más fino ha sido Marlon, que a la media vuelta ha recortado distancias. El brasileño podrá presumir de ser el primer jugador en la historia del club en marcar en Europa. Solo habían transcurrido tres minutos y quedaba mucho por hacer. Los de Ciutat han empezado a conceder menos a los galos y ha apretar mucho más. Y se ha notado. Por eso Eloy Rojas ha conseguido marcar el segundo metiendo la punta de la bota. El Mallorca Palma Futsal ha elevado su intensidad y esto lo ha acusado su rival, que tampoco ha podido frenar a Tayebi para instalar el 3-3 a falta de once minutos para el final. Al menos se había solucionado el desastroso inicio, pero había que seguir insistiendo. El meta Laion se ha erigido en salvador de los suyos en varias ocasiones, sobre todo tras un remate de Tayebi, pero no ha podido hacer nada después. Moslem, que ha llegado este equipo para marcar diferencias, ha protagonizado una soberbia jugada que ha obligado a lucirse al portero, pero Marlon, en el rechace, ha lanzado un obús imparable. Tirado, director general del Mallorca Palma Futsal: "Es la Champions de todos los mallorquines" Lo más difícil estaba hecho El 4-3 era una realidad, lo más difícil estaba hecho. Todo apuntaba que los de Vadillo debían apretar el acelerador, pero nada más lejos de la realidad. Mancuso ha estrellado un balón en el poste en un doble penalti, pero los parisinos han dado un paso adelante, casi más por deméritos de los isleños. Primero Luan ha despejado un buen tiro de N’Gala, pero después da la sensación de que podría haber hecho mucho más en el disparo lejano de Saadoui que se ha colado para volver a igualar las fuerzas en el minuto diecisiete (4-4). Cléber y Cainan lo han intentado después, pero ya no ha habido tiempo para más. El Mallorca Palma necesitaba resetearse y ajustar detalles que le hacían ser menos fiable de lo habitual. Pocas veces la charla del descanso tendrá un mejor efecto. Las instrucciones de Vadillo han sido una bendición porque Rivillos, primero tras un córner, y Eloy Rojas, después, han puesto el 6-4 en el electrónico. El panorama era diferente y ahora el que ya no tenía más fuerzas para luchar eran los franceses, muy protestones a lo largo de todo el duelo. La obligación de los palmesanos eran no conceder nada más. Y lo han cumplido, salvo alguna excepción. Luan se ha desquitado con una gran parada a tiro de Éder antes de que Tayebi, con un gesto técnico sublime que ha desarbolado al Sporting, ha elevado la distancia (7-4). Mancuso se ha unido a la fiesta tras una sensacional jugada de Moslem y Marlon, con un voleón, no ha querido ser menos (9-4). De nada servía que el adversario estuviera con portero-jugador, ahora sí que ya no había vuelta atrás. La lógica se estaba imponiendo y lo importante era no gastar más fuerzas de las necesarias pensando en el vital encuentro de este jueves, en el mismo escenario, ante el Kairat Almaty de Kazajistán. Después, Chaulet y por dos veces Eloy Rojas, han dejado el 11-5 final. Un resultado que ya queda para siempre en la historia del Mallorca Palma Futsal. Ficha técnica 11 - Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Tomaz, Chaguinha, Moslem y Tayebi. También participaron: Marlon, Eloy Rojas, Saldise, Cainan, Mancuso, Carlitos y Rivillos. 5 - Sporting Club de París: De Freitas, Bolinha, Schade, Belhaj y Ba. También jugaron: Chaulet, Saadaoui, N'Gala y Soumaré. Goles: 0-1 Bolinha (min. 1); 0-2 Bolinha (min. 2); 0-3 Bolinha (min. 3); 1-3 Marlon (min. 4); 2-3 Eloy Rojas (min. 7); 3-3 Tayebi (min. 9); 4-3 Marlon (min. 14); 4-4 Saadaoui (min. 18); 5-4 Rivillos (min. 21); 6-4 Eloy Rojas (min. 22); 7-4 Tayebi (min. 25); 8-4 Mancuso (min. 28); 9-4 Marlon (min. 32); 9-5 Soumaré (min. 36); 10-5 Eloy Rojas (min. 38); 11-5 Eloy Rojas (min. 39) Árbitros: Grigori Ošomkov y Josip Barton. Amonestaron con cartulina amarilla a Marlon, del Mallorca Palma Futsal, y a, Belhaj i Ba, del Sporting de París. Pabellón: Belleheide Sport Center. El Mallorca Palma Futsal debuta en el pabellón de Roosdaal, localidad belga cercana a Bruselas en un pabellón con una capacidad de 1.200 personas.