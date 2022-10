El Mallorca Palma Futsal ha logrado un empate que sabe a triunfo ante el todopoderoso Kairat Almaty, diseñado para volver a ser campeón de la Champions League, en un duelo de infarto en el Belleheide Sport Center de Roosdaal belga (2-2). El gol de Eloy Rojas a 1:39 del final del encuentro deja a los de Antonio Vadillo con la clasificación matemática para la Ronda Elite en el bolsillo y, lo más importante, con la posibilidad de depender de sí mismos para ser primeros de grupo. Si vencen el sábado al Anderlecht pasarán de fase de la mejor manera en su estreno en Europa. Los verde pistacho han hecho méritos para haber vencido, pero la realidad es que también podría haber caído con el tanto de Yesenamov cuando apenas quedaban cuatro minutos para el final, por lo que firmar las tablas es un fabuloso consuelo.

Este duelo ya eran palabras mayores y se ha notado desde el primer segundo. El ritmo de juego ha sido infernal, sobre todo porque el Kairat Almaty quería ahogar a los baleares, que les ha costado. Fernandinho, con un testarazo y un tiro ha avisado, pero el Mallorca Palma Futsal ha mostrado los dientes con un disparo de Marlon que ha rozado el palo. Incluso Dani Saldise poco después ha dispuesto de otra oportunidad, pero Higuita lo ha sacado.

El encuentro no tenía nada que ver con el de ayer y era obligado no perder la concentración. Luan Muller se ha lucido con un chut de Vilela y ha dado alas a un Palma que ha dibujado una contra de manual, con Moslem, Chaguinha y Saldise, que todavía se estará preguntado por qué no ha rematado en condiciones a boca de gol. No obstante, ha sido la antesala del tanto de los mallorquines, que ha llegado de la forma más absurda. Saca de banda Cléber y Douglas Júnior marca en propia puerta cuando intentaba despejar.

Con el 0-1 los de Ciutat han ganado en confianza, pero quedaba todo por hacer, sobre todo porque el rival, un doble campeón de la Champions, tenía el cuchillo entre los dientes. Y eso que perdió a Edson, al salirle el codo por culpa de una caída. Y ahí ha aparecido Higuita, pero no para despejar balones, sino para someter a Luan. El meta del Kairat ha empezado a ser un jugador de pista más cuando tenían el balón y ha obligado al cancerbero de los verde pistacho a lucirse en varias ocasiones. Vadillo ha ordenado portero-jugador, con Mancuso, para tratar de rebajar la intensidad del adversario y aumentar la posesión del balón. Y lo ha conseguido a medias.

El Mallorca Palma Futsal necesitaba rebajar las pulsaciones, pero enfrente tenía a un equipo que se las sabe todas. Y menos mal que Tomaz ha sacado sobre la línea un tiro de Vilela, que había recogido una parada previa de Luan. El choque era de ida y vuelta. Higuita lo ha vuelto a intentar en la portería contraria, pero se ha quedado con las ganas, al igual que Moslem, que ha chutado con el alma pero el propio Higuita se ha lucido.

Y como en este deporte hay que luchar hasta el último momento, justo cuando parecía que lo lógico era irse al vestuario con este resultado, Caio ha batido a Luan tras una buena acción del Kairat Almaty. Había que volver a empezar en la segunda parte. Y como sucedió el miércoles ante el Sporting París, la charla en el descanso de Vadillo ha surtido efecto. El Mallorca Palma Futsal ha salido con otro aire, más convencido de sus posibilidades y queriendo mucho más el balón. Primero Saldise no ha encontrado rematador tras una gran jugada, pero después Tayebi se ha frustrado por su potente chut lo ha rozado Higuita y ha repelido en el palo. Ver para creer. Y segundos después el iraní se ha vuelto a estrellar con el portero de los kazajos. Hasta que a los isleños les ha llegado una oportunidad de oro que no han podido aprovechar. Los árbitros han mostrado la tarjeta roja a Higuita por derribar a Tayebi en media pista cuando lideraba una contra. Era el momento ideal para sacar partido a su superioridad numérica, Vadillo ha sacado a sus artilleros, pero los tiros de Eloy Rojas y de Chaguinha han sido repelidos por Vasconcelos, el sustituto de Higuita.

Ya con cinco contra cinco, el Palma debía seguir apretando a un Kairat que estaba tocado por el sensacional nivel de los mallorquines. Eso sí, el propio Vasconcelos ha emulado a su compañero y ha sorprendido con un obús que se ha marchado fuera. Hasta que ha llegado un jarro de agua fría de grandes dimensiones y que explica la crueldad del fútbol sala. Orazoz ha metido un buen centro y Yesenamov ha rematado para batir a Luan. El que perdona lo suele pagar y este caso es de manual. Vadillo ha recuperado el portero-jugador para los últimos cuatro minutos con Rivillos. Y Mancuso ha dispuesto de una doble ocasión, pero primero Vasconcelos y después la falta de puntería han impedido la diana del Mallorca Palma Futsal. Pero la madurez y el oficio de este equipo, que ya brotó la pasada temporada, ha hecho que creyera hasta el final y uno de sus protagonistas, Eloy Rojas, ha logrado el empate con un tiro fuerte imparable para el meta del Kairat. Era el mínimo premio que se merecía, aunque ha puesto a prueba sus corazones en una última acción cuando Orazov ha sido incapaz de acertar con la meta vacía. Por una vez la moneda salió cara y por eso este empate es tan valioso.