El festival textil Xtant reúne a más de 70 artesanos y artistas en Palma

La quinta edición del festival textil patrimonial Xtant reúne desde este jueves y hasta el lunes a más de 70 artesanos y artistas de 32 países. El encuentro internacional, titulado este año Roots (raíces), fue inaugurado en el patio del emblemático casal Can Vivot. El evento anual Xtant, palabra que significa «todavía existente, no destruido ni perdido», tal como detallaron los organizadores, atrae a entusiastas del mundo textil, caza tesoros de piezas únicas y profesionales del diseño de interiores.

Según señalan sus fundadoras, Kavita Parmar y Marcella Echavarría, «las raíces son los hilos comunes que nos unen y la sociedad necesita sentirse conectada ahora más que nunca». Este concepto se resume en la instalación de fibra creada especialmente para Xtant por el colectivo interdisciplinar How Are You Feeling Studio, de la India. Entre los nuevos participantes en Can Vivot figuran Artsi Ifrach, fundador de Maisonartc, de Marruecos; A New Cross, de Colombia; Akupara Homeware, de India; Maestro Remigio Mestas, de México; Giulia Ferraris, de Italia; Katerina Knight, del Reino Unido; y Alyssa Blackwell, de EEUU.

Entre los que repiten están Raasleela, maestra quechua; Nilda Callañaupa Álvarez; Daniel Harris, de la London Cloth Company; Aurélie Hoegy; Adrian Pepe; Injiri Studio y el galardonado tejedor de Kutch Shamji Vankar Vishram Valji. Este año, Es Baluard también forma parte de la muestra cediendo un espacio que se transforma en una galería dinámica con exposiciones de artistas locales e internacionales, como por ejemplo la italiana Caterina Roppo.

Charlas y talleres

Asimismo, cada día al mediodía y a las 18 horas se celebrarán charlas y además se desarrollarán varios talleres de artesanía con profesionales que comparten sus conocimientos con los asistentes. Podrán fabricar su propia escoba con Alyssa Blackwell, aprender bordado Rozlaby marroquí con Camille Bertrand o hacer un collage de flores con Heidi Hankaniemi. Otros talleres incluyen tejido, hilado y bandhani. También se podrá aprender la singular técnica button masala de Anuj Sharma, bordar un herbario con Sara Ratola o dar vida al pasado con la cestería de Hilary Burns. Se enseñará bordado aplicado en textil bajo la dirección de las artistas Emma Cassi y Margarita Lozano, cestería con el maestro Carlos Fontales y Laurine Malengreau presentará el universo de la seda nuno. Los horarios están en la web www.xtant.io.

El objetivo es promover el coleccionismo de textiles y artesanía patrimonial y cuenta con el apoyo de patrocinadores, Cort y el Consell de Mallorca.