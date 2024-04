Kiko Navarro convierte a Camarón de la Isla a la electrónica

Al dj y productor Kiko Navarro le gusta probarse en nuevos territorios. Solo así se explica un desafío gigante: darle la vuelta a Camarón de la Isla para presentarlo con aires electrónicos. De eso va su versión de Nana del caballo grande, la canción que el genio flamenco publicó en 1979 en su revolucionario disco La leyenda del tiempo, a partir de un poema de Federico García Lorca. Un tema que saldrá a la venta en formato digital y disponible en todas las plataformas de streaming desde este viernes.

Jugueteando con la leyenda

«Hay que tenerlos bien puestos para versionar a Camarón», reconoce Navarro, quien aclara desde el principio la profunda consideración que le tiene al flamenco. «Si no lo entiendes o no has nacido con él, mejor no juegues con el flamenco». Él lo entiende y ya jugó con este lenguaje musical en 2020, en su álbum Afroterraneo, en el que incluyó un corte, La Fatiga (feat. Miguel Cano), que fusiona flamenco y electrónica.

Portada del single / DM

«Me ayudó Benji Habichuela, músico que se crió en una familia flamenca. La canción funcionó muy bien», apunta. La Fatiga llegó a los oídos del director de Son Amar, Martyn Smith, quien le dijo que le encantaba y quería algo en esa línea. «Quería algo nuevo, así que volví a contactar con Benji, que unos años antes me había regalado por mi aniversario La leyenda del tiempo. Cuando escuché esa canción quedé impactado, en el que solo hay un sitar y la voz de Camarón, nada más», confiesa.

Cariño, cuidado y respeto

Elegido el tema con el que trabajar, Kiko Navarro volcó todo su «cariño, cuidado y respeto», que transmitió a la cantaora Nuria Millán. «El flow en el estudio fue maravilloso, algo muy natural», asegura. El resultado final es totalmente distinto al original, con Millán cantando a su manera y con una música que conquistó al público que se entregó a alguna de las sesiones del DJ, una reacción que ahora Navarro quiere volver a lograr con el single y el videoclip, en el que aparecen los bailarines del show Exhibit y en el que ha dejado su impronta el coreógrafo Jesús de Chus y Juan Hidalgo, responsable del vestuario. «Hemos hecho nuestra la canción, aportando nuestra creatividad», señala.