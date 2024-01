Buika y Kiko Navarro publican este viernes un nuevo single, Mama Calling, canción que supone la segunda entrega de ambos bajo el nombre de Buika x Kiko Navarro —la primera fue El silencio—, con la que siguen consolidando y agrandando una relación que empezó a fraguarse hace más de 20 años.

Este nuevo lanzamiento, disponible en todas las plataformas digitales desde hoy viernes, llega tras la excelente respuesta obtenida en el primer y único concierto hasta la fecha ofrecido por ambos músicos desde su reencuentro hace unos meses. Un concierto que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Barcelona, en la Sala Paral·lel 62, antes conocida como Studio 54, y que en palabras del reconocido DJ y productor fue «un auténtico éxito».

Fusión del house con la música africana

«De cara al concierto de Barcelona decidimos crear contenido, presentar temas nuevos y revisitar otros antiguos. Mama Calling es una canción que ya grabé con Buika en 2004, y es de los primeros escarceos a la hora de fusionar el house con la música africana», apunta Navarro, ligado profesionalmente a Buika desde el estreno de Ritmo Para Voce, la primera referencia de su sello Flamingo Records, que alumbró en el año 2000.

«Preparando el show de Barcelona nos dijimos: este tema está muy bien. Sí, pero hay que reformularlo, actualizarlo. En el concierto Mama Calling fue una bomba atómica, uno de los puntos fuertes. Ya nos dimos cuenta de su fuerza en el ensayo previo, el día anterior, con las dos coristas, trompeta, trombón y percusionista. Cuando tocamos esta canción pasa algo especial, unas sensaciones y una energía únicas», afirma Kiko Navarro.

La canción con la que todo el mundo bailó y sonrió

Mama Calling despidió el concierto de Barcelona, junto a otro hit del repertorio que manejan Buika y Kiko Navarro, Soñando contigo. «Durante el concierto, al no haber precedentes, el público no sabía a qué iba a enfrentarse. Los espectadores estuvieron en shock todo el rato, pero disfrutando, hasta que llegó Mama Calling. Con esa canción todo el mundo bailó, sonrió, disfrutó. Por eso, días después, una vez reposada la actuación, una vez asimilado todo lo vivido, le dije a Buika: hay que publicarla. Adelante, me dijo ella”.

Remix a cargo de Tedd Patterson

Mama Calling volverá ser noticia el 16 de febrero, cuando se publique un remix que llevará la firma de Tedd Patterson, quien lleva muchísimos años dentro de la escena house de Nueva York, tanto como productor como DJ. «Durante un tiempo estuvo trabajando en un sello legendario de la música house norteamericana, Emotive Records. Tiene una gran sensibilidad para la música, con muy buen gusto a la hora de pinchar. En sus sesiones siempre hay mucha energía, y junto a otros legendarios DJ’s de Nueva York como son Tony Humphries y Louie Vega tenía una sesión que se celebraba cada año durante la Miami Winter Music Conference que se llamaba Magic Sessions, fiestas a las que todo el mundo iba para escuchar lo que se iba a pinchar ese verano con tres meses de antelación», apunta Navarro.

«Al remix de Mama Calling le ha dado un toque mucho más tribal, muy energético, muy crudo, donde los beats, la base rítmica, es lo más importante, junto a la voz de Buika. Y eso me ha gustado mucho. Ha quedado una versión muy interesante, sobre todo para bailar. Se puede pinchar en hora punta en cualquier club», aplaude.

A la espera de nuevos desafíos en común, Kiko Navarro solo tiene buenas palabras para su compañera de viaje, Buika. «En el concierto de Barcelona la vi súper feliz, muy eufórica, todo alegría, felicidad a raudales. Días después me dijo que la actuación fue épica para ella y que se lo había pasado muy bien».