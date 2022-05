Música electrónica para aprender a respirar

El Qigong (también llamado Chi-Gong) y la música electrónica se funden en Sounds of my Breath, un disco creado por el Dj y productor Kiko Navarro y el iraní Nader Behravan, maestro en este arte energético de origen chino con más de 3.000 años de antigüedad. El álbum, que ve la luz este lunes 16 de mayo, se presentará el próximo 20 de mayo en Edén (Son Amar), a las 19 horas (entrada libre con reservas en el 971 617 523).

Fue un amigo común, el Dj alemán afincado en Mallorca Boris Cantero, quien propició el encuentro entre Kiko Navarro y Nader Behravan, quien se entregó al Chi-Gong, terapia medicinal basada en el control de la respiración con la que se eliminan tensiones y estrés, cuando contaba 20 años, a raíz de grandes problemas de salud. «Descubrir el poder de hacer trabajo de respiración diario fue como tener una segunda oportunidad en la vida. Cambió mi relación con mi salud, mi vida empresarial y mi vida privada», confiesa Behravan.

A raíz de unas grabaciones, el músico mallorquín empezó a interesarse por el Chi-Gong. «Nader quería un registro sonoro de los ejercicios y ahí empezó todo», recuerda Navarro. Los «experimentos» se sucedieron en el estudio y en un cruce entre un tema del disco Afroterraneo, publicado por Kiko Navarro en 2020, y la voz de Behravan, surgió la chispa. Con el tiempo, y lejos del proyecto inicial, que no era otro que la grabación de tres vídeos tutoriales sobre el Chi-Gong, Sounds of my Breath empezó a tomar cuerpo, fructificando en dos discos: uno dedicado a la práctica de ejercicios, en el que Nader explica «los sonidos de la respiración, curatorios»; y otro solo con música electrónica.

«El entrenamiento de la respiración también es un entrenamiento cerebral. La respiración es el acceso a nuestra alma. Nunca me han dado una explicación de lo que es el ‘alma’. Respirar es nuestra necesidad más intrínseca», reflexiona Behravan, quien asegura que tras una vida con graves problemas de salud ha encontrado en el Chi-Gong una solución. «Me ha cambiado la vida, ahora tengo una vida nueva, gracias a la respiración, lo más grande que tenemos los humanos», subraya.

El maestro iraní asegura que «la música electrónica» le sirve para ahondar en «sentimientos muy intensos» y le ayuda a concentrarse en la respiración.

Kiko Navarro, por su parte, señala que ha tenido «total libertad» en esta aventura discográfica, y a su vez vital, y que el Chi-Gong le ha inspirado a la hora de «explorar otros estilos que quizá no habría conocido». No solo eso, «mezclando dos disciplinas que nada tienen que ver, como son el Chi-Gong y la electrónica, llegaremos a otra audiencia, al tratarse de un producto diferente, único», subrayan ambos, quienes ofrecen la web soundsofmybreath.com para más información.