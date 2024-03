Jordi Savall incluye una versión de la Sibil·la, de la mallorquina Carme Fernández Vidal, en su nuevo disco

El nuevo disco de Jordi Savall, Premio Nacional de Música en 2014, un doble álbum que lleva por título Mirrors of Time. Tribute Reflections, en el que algunas de las mejores grabaciones del sello Alia Vox se alternan con piezas escritas por compositores contemporáneos interpretadas al piano por Diego Fernández Magdaleno, incluye una obra de la mallorquina Carme Fernández Vidal, El jorn del judici / Sibil·la: L’Admonició Apocalíptica.

Por el 70 aniversario de Jordi Savall

«Con motivo del 70 aniversario del músico catalán, el pianista Diego Fernández Magdaleno propuso a varios compositores españoles que escribiéramos una pieza basada en algunas de las músicas que Jordi Savall ha interpretado, recuperado y difundido en su trayectoria artística. Enseguida vi la oportunidad de trabajar sobre el Cant de la Sibil.la, tan arraigado a mi tierra patria y del que Savall hizo su primera grabación», señala Fernández Vidal sobre un proyecto que le ha reportado ilusión y orgullo.

Carme Fernández Vidal / Gabi Rodas

Embajador de la música antigua

«Jordi Savall ha sido una figura paradigmática en el renacimiento de la música antigua y el sello Alia Vox —que edita todas sus grabaciones— ha tenido un éxito extraordinario, sin duda ligado a la intensa actividad de conciertos siempre bien acogidos por público y crítica. Sus discos se distribuyen en más de 45 países del mundo y son el resultado de un largo proceso de investigación y del trabajo de los mejores músicos y conocedores del repertorio. Puede imaginarse lo que significa para mí que una de mis obras —basada en el Cant de la Sibil.la— se haya incluido en el último disco editado por Alia Vox», confiesa la compositora palmesana.

Fernández Vidal, que se codea en Mirrors of Time con autores clásicos como John Dowland o François Couperin y contemporáneos como Benet Casablancas, Tomás Marco o Carlos Cruz de Castro, explica que su pieza «parte del material musical del canto medieval que tradicionalmente se interpreta en las Matines de Nadal. No sabría explicar qué ni cómo me inspira un canto como éste, pero más allá del elemento estrictamente musical tiene el poder subyugante de lo arcano. Sibil·la: l’Admonició Apocalíptica es una versión personal, trasladada a mi lenguaje, aunque mantiene lazos reconocibles con el origen».

Contraportada del nuevo disco de Jordi Savall / DM

Honoris causa por la UIB

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) nombró el pasado mes de febrero doctor honoris causa de la UIB a Jordi Savall i Bernadet por sus méritos culturales y de vinculación con Balears. La propuesta de nombramiento la realizó el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Universitat Oberta de la UIB en reconocimiento a su amplia trayectoria internacional y, en especial, en lo que se refiere a su vinculación con la cultura de Balears, la recuperación y conservación del patrimonio musical antiguo y la labor de divulgación del canto de la Sibil·la y de la figura de Ramon Llull. Con el ánimo y el propósito de recuperar las músicas antiguas, Savall lleva a cabo desde 1988 una profunda investigación sobre el canto de la Sibil·la.

«Savall es un referente para todo aquel que aspire a la consecución de un mundo cultural sano que permita legitimar el término Cultura, sobre todo por su humanismo y su sentido ético», subraya Fernández Vidal.

