El grupo mallorquín Pitxorines lanza su primer disco

El grupo Pitxorines acaba de publicar su primer disco: Un so qui no es gasta (Blau 2024). Estas nueve jóvenes mallorquinas apuestan por revisar y renovar el cancionero popular de Mallorca, como las conocidas Vou veri vou y En Pep no té nas, canciones con las que han crecido tanto personal como profesionalmente.

Parte de Pitxorines han presentado este viernes el disco en el Espai Xocolat de Palma, donde han explicado que el objetivo que las une es reivindicar la música popular de raíz tradicional. Han creado los arreglos a partir del lenguaje de cada una, recopilando, reuniendo y fusionando las singularidades, variedades y diferencies propias de las canciones de tradición oral.

El disco consta de nueve canciones y ha sido grabado, mezclado y masterizado por Jaume Blàzquez, con producción musical y afrreglos de Pitxorines. Completan el trabajo las fotografías de Gaizka Taro con cámara analógica de ultra gran formato, y el arte del disco ha estado a cargo de Guillem Contestí.

Pitxorines está compuesto por nueve jóvenes profesionales de la música: Maria Antònia Gili (Artà, 1988), Maria Adrover (Campos, 1999), Sílvia Rechac (Capdepera, 2000), Masé Jara (Palma, 1995), Sinead Cormican (Palma, 1995), Aina Tramullas (Puigpunyent, 2001), Carme Cristos (Sa Cabaneta, 1997), Rosa Garcías (Llucmajor, 1997) y Bel Miquel (Manacor, 1998). En el grupo combinan sus voces con instrumentos como xeremies, flabiol, tamborino, violín, violoncelo, flauta travesera, flugel, contrabajo, piano y otros de percusión.