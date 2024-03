Más de 60 artistas estrenan la primavera en Art Palma Brunch

Como en la primavera a punto de empezar, la renovación llega también a las galerías de arte de Mallorca. Estos días no paran de desempaquetar cajas con obras contemporáneas para inaugurar nuevas exposiciones este sábado en Art Palma Brunch. El evento ofrecerá proyectos artísticos de más de 60 creadores de diversas nacionalidades, generaciones y lenguajes que se podrán ver en hasta 35 muestras repartidas por la ciudad. El hermano pequeño de la Nit de l’Art se celebrará a la hora del aperitivo, de 11 a 14 h., y contará con artistas mallorquines como Rafa Forteza, Pep Girbent, Tomás Pizá, Gabriel Pericàs y Rosa Caterina Bosch; además de nacionales, entre ellos Eduardo Martín del Pozo y Miquel Ponce; e internacionales, como Pixy Liao y las diez artistas de la colectiva de la galería Baró, algunas de ellas con billete para participar en la prestigiosa Bienal de Venecia, que comienza en abril.

La 19 edición de la cita matinal con las artes visuales actuales está protagonizada por las 12 galerías de Art Palma Contemporani, así como por los espacios adheridos y los centros culturales públicos, «que han vuelto a formar parte de todos los eventos organizados por la asociación», tal como puso de relieve el presidente, Fran Reus, ayer durante la presentación del Art Palma Brunch. Destacó como novedad que también habrá dos espacios independientes, Taca y Stain Projects, gestionados por los propios artistas. En cuanto a los institucionales, Reus valoró que se haya recuperado el centro de la Misericòrdia, del Consell, con el fin de acoger las exposiciones de las galerías de la Part Forana: CCA Andratx, La Bibi (Establiments) y Maior Pollença. El acercamiento permitirá ver en Palma obras de Xenia Lesniewsyki, Ela Fidalgo y Victoria Encinas.

Otra novedad es la proyección del documental sobre el proceso de creación del artista mallorquín Grip Face y la coreana Miju Lee, titulado Find an offline shelter, que se podrá ver el viernes, día 22, en CineCiutat a las 18 horas. Para acercar el arte contemporáneo a los aficionados, una oferta que se repite año tras año debido a su gran éxito son las visitas guiadas gratis a las galerías, aunque con inscripción previa. Las llamadas APC Gallery Walks se realizarán este sábado y tanto en abril como en mayo, y se pueden hacer en castellano, catalán o inglés. Las reservas se llevan a cabo a través de la página web de Art Palma Contemporani.

También harán un recorrido por estos espacios culturales una decena de profesionales invitados nacionales e internacionales. Son expertos de museos, comisarios independientes y coleccionistas que acuden por primera vez a este evento para conocerlo y descubrir la escena artística local.

El secretario autonómico de Cultura del Govern, Pedro Vidal, resaltó que cuando la asociación de galeristas de la capital balear creó las ahora consolidadas citas, con la Nit de l’Art a la cabeza, fue «visionaria». Recordó que hace más de dos décadas «Palma no era el escenario ideal, no fue fácil y al principio no se entendió, pero poco a poco ha ido acercándose cada vez más a la ciudadanía y se ha convertido en un referente a nivel nacional», alabó, por lo que animó a «pensar en grande y sin complejos», según sus palabras durante la presentación del Art Palma Brunch. Por su parte, el concejal de Cultura de Cort, Javier Bonet, afirmó que la ciudad está «en camino de convertirse en una capital cultural de primer nivel y es el objetivo de esta legislatura, pero no podremos lograrlo sin la implicación del sector», según el responsable político.

Los estudiantes exponen

En el aperitivo artístico también hay cabida para los estudiantes de Bellas Artes que se forman en la escuela universitaria Adema, ya que una selección de sus trabajos será expuesta en la Fundación Barceló con el título El incidente. En dicha colectiva ofrecen «una mirada sobre las nuevas reflexiones entre las prácticas artísticas y los ojos de los espectadores».

Las 12 galerías pertenecientes a Art Palma Conteporani son: Aba Art Lab, Baró, CCA Andratx, Fermay, Fran Reus, Kewenig, La Bibi, L21, Maior Pollença, Pelaires, Pep Llabrés y Xavier Fiol. En esta edición se ha sumado como espacio adherido la nueva Tube Gallery, además de los espacios institucionales públicos y privados que también participan.