Mikel Izal: "Intento no rebuscar en la basura de las redes para ver lo que todo el mundo dice de mí"

El cantante navarro Mikel Izal, que el próximo 17 de mayo estará en Palma presentando las canciones de su primer disco en solitario, ‘El miedo y el paraíso’, ha confesado en una entrevista concedida a Diario de Mallorca que vivimos tiempos “muy extraños” y que la gente que vuelca todo su odio en las redes ha hecho de estas “un nido de frustraciones”.

“Mi terapeuta me dice que el mayor ruido que tenemos está ahí: un montón de opiniones de gente que no te quiere, a la que no le importas, y si te critican pocas veces lo aceptas bien. Intento gestionar mejor todo esto, no rebuscar en la basura para ver lo que todo el mundo dice de mí. Esto lo hago mucho mejor ahora, antes era un desastre, era algo horrible”, ha señalado.