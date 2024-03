Belén Aguilera: «El número de seguidores en redes no define el talento de nadie»

Regresa a Mallorca después de actuar varias veces en formato acústico. ¿Qué podrán ver sus seguidores este domingo en Es Gremi?

Las dos primeras actuaciones en la isla sí fueron en acústico, pero el pasado verano, en el Atlàntida Mallorca Film Fest, ya pudimos presentar el nuevo formato más producido. En esta ocasión voy a escenificar en un solo show todos los sonidos de mi carrera, incluyendo los registros que he llevado a cabo en cada disco y en cada proyecto.

¿Qué es lo que define su evolución como artista y qué la lleva a reinventarse en cada proyecto?

Yo la definiría como una evolución valiente hacia un camino que al final siempre he querido seguir, pero manteniendo una coherencia en mis pasos y en lo que he dominado en cada momento. Empecé con piano y voz porque eran mis únicos recursos y poco a poco fui conociendo la producción, me fui metiendo en coproducción y fui capaz de elaborar mis ideas dentro de todo el proceso creativo y el musical. He ido adquiriendo unos aprendizajes que luego he podido llevar a cabo tanto en mi propia música como en mi propio espectáculo.

Y en todo ese proceso ha pasado de hacer versiones de otros artistas a ver cómo sus canciones son versionadas.

La verdad es que jamás hubiese pensado que esto hubiese podido ser así. Cuando yo estaba haciendo covers, no me atrevía a escribir mis letras. De hecho, tardé mucho en decidirme. A mí me gustaba mucho cantar y me gustaba mucho escribir, pero también me daba mucha vergüenza. Y claro, nunca imaginaba poder dar el paso y ser capaz de componer lo que yo sentía, de escribir lo que yo quería. Estoy superagradecida a mi valentía porque creo que en mis letras está la esencia de mi música.

Me centro en las cosas que no están habladas, en lo que a mí me perturba y me incomoda

Habrá quien celebra su espíritu inquieto y quién reniega de los cambios en su carrera. ¿Cómo le afectan esas críticas?

Siempre habrá a quien le va a gustar más y a quien le va a gustar menos lo que haces, pero al final creo que lo importante es no negarse al propio cambio porque eso es lo que te va a traer tu propia felicidad, de otro modo, vas a acabar haciendo lo que no quieres. Al final nadie se puede resistir al cambio porque es un proceso natural, pasa lo quieras o no. La verdad es que yo siempre he visto comentarios y opiniones muy favorables y positivas sobre mi trabajo. Es cierto que los comentarios negativos están ahí, lo que pasa es que no me he centrado en ellos porque al final no me valen de nada. Ha sido más bien una aceptación, saber que esto iba a pasar sí o sí, y no había otra opción. He seguido mi camino y eso me ha llevado a aceptar y también a abrazar a la nueva gente, porque a medida que voy cambiando también voy acogiendo a muchos oyentes nuevos.

Sus letras hablan de la propia sexualidad, de la salud mental o del fin del mito del amor romántico. ¿Qué significado tienen a un día de la celebración del 8M?

Detrás de mis letras no hay activismo, es algo que surge por sí solo. Creo que ese sentirme incómoda viene conmigo, de decir qué coño me han enseñado, esto no es verdad. Simplemente es una necesidad de hablar de ello, de ser consciente de que no quiero ser esa persona que se conforme hablando desde el punto de vista del desamor romántico que es en la cárcel en la que me han metido y es lo que se supone que debería de hacer. No quiero eso porque, además, no tengo nada nuevo que ofrecer artísticamente hablando en ese aspecto y me centro en las cosas que no están habladas, en cuestiones que a mí me perturban y que a mí me incomodan, es una necesidad de expresarme y de verbalizarlo y encontrar así mi manera de aliviar. La gente me dice por qué soy feminista. Soy feminista porque lo soy, es una cosa que me nace de dentro, no es premeditado, es una manera de expresarme y si con ello causo esta sensación, me alegro.

Mi evolución ha sido valiente hacia un camino que siempre he querido seguir, pero con coherencia

Ha titulado su último disco Metanoia, ¿qué significado tiene esta palabra para usted?

Metanoia es un proceso de cambio en el que un individuo tiene que retroceder en su camino para tomar otro y eso a veces es muy doloroso. Metanoia también es un cambio espiritual. Y algo que me gusta mucho es que, según Carl Jung, es un camino hacia la autocuración. Es mi mejor amigo quien me habla de metanoia, porque yo estaba buscando una palabra que definiera precisamente todo eso, que explicara el proceso del disco que yo había hecho. Entonces empecé a indagar sobre todo lo que significaba y para mí, además, personalmente, metanoia significa mi mundo interior.

¿Es posible la música de Belén Aguilera sin hablar de sí misma, de su propia experiencia?

De momento no ha sido así, pero yo creo que va a haber un momento en el que se me acaben las ganas de hablar de mí y hablaré de otra cosa. Narro cosas superpersonales, a veces demasiado. Y hay gente que me dice, esta canción la escribiste por mí. Es muy fuerte que ante algo tan personal y tan íntimo haya quien pueda sentirse identificado en cualquier momento de su vida.

¿Cómo ha vivido el salto de compartir sus canciones en las redes sociales a llenar salas de conciertos?

Pues ha sido una experiencia muy progresiva, ha sido algo muy paulatino que he podido saborear de la mejor manera posible, con calma, con tranquilidad y con tiempo. Hemos visto cómo se ha ido sumando gente y sumando aforos más grandes y salas más grandes y para mí, eso es el éxito.

A menudo se juzga a los artistas por su número de seguidores en redes.

No creo que el número de seguidores defina absolutamente nada de nadie, simplemente define el número de seguidores que tienes y ya está. Y evidentemente el número de seguidores no define el talento de nadie.

¿Habrá un nuevo giro en su trayectoria?

Estoy en pleno proceso creativo y no puedo adelantar nada todavía, pero sí, habrá otro giro bastante significativo también. Mi objetivo es trabajar en un nuevo disco que me haga muy feliz otra vez, que me sitúe en otro plano, en otro momento artístico y expandirme con el proyecto que tengo ahora mismo. Estoy muy contenta con la gente con la que trabajo y me gustaría que eso creciese. Ése es mi sueño ahora mismo.