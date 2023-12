Las Mallorca Live Nights siguen ampliando la programación de su cuarta edición con tres nuevas y diversas citas: su inminente participación en Incandescent con la sesión del DJ Dave Clarke (29 diciembre) en el Cuartel General Luque y los conciertos de Júlia Colom (23 febrero) en el Teatre Principal d’Inca y de Belén Aguilera (10 marzo) en la sala Es Gremi de Palma.

Las entradas para todas las citas del ciclo están disponibles desde 10€ en www.mallorcalivefestival.com.

Dave Clarke, protagonista en la Nit Incandescent de la mano de Mallorca Live Nights

Mallorca Live Nights se ha unido a la primera edición de Incandescent, el nuevo festival de la luz y la imagen que llenará la ciudad de Inca de instalaciones de luz y vídeo, espectáculos y sesiones de DJs y VJs y que contará con el productor y DJ británico Dave Clarke en la Nit Incandescent. La cita tendrá lugar el próximo 29 de diciembre en el Cuartel General Luque, a partir de las 18 horas, y contará además con Noémi Büchi, PERARNAU IV, oma totem & sol i serps, Meraki y Paula Serra.

Conocido como “El Barón del Techno”, Dave Clarke lleva más de 30 años en activo. La trilogía Red y el álbum Archive One marcaron sus inicios, así como sus remezclas para The Chemical Brothers, New Order, Depeche Mode, Moby o Underworld. Ha pinchado en clubs y eventos, ha sido anfitrión de escenarios en festivales y ha tenido su propia noche en el ADE de Ámsterdam desde hace más de 15 años.

Júlia Colom, celebrando la tradición

Fue gracias a ‘El Cant de la Sibil·la’, el ancestral canto mallorquín Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que le enseñó su abuelo cuando ella tenía sólo siete años, cómo Júlia Colom descubrió su amor por la voz y se adentró en la música tradicional. Las “tonadas” mallorquinas forman parte del ADN de esta joven de Valldemossa y han ejercido una clara influencia en Miramar (2023), un álbum de debut con piezas de creación propia y otras de origen popular. Una celebración de la transmisión oral que Júlia presentará dentro de las Mallorca Live Nights el viernes 23 de febrero de 2024 en el Teatre Principal d’Inca.

La nueva etapa de Belén Aguilera

Desde que empezara a subir a sus redes sociales las versiones que tocaba al piano, Belén Aguilera ha recorrido un meteórico camino que la ha llevado a convertirse en una de las artistas pop más importantes de la escena nacional. Tras hacerse un nombre con Como ves, no siempre he sido mía (2020), y consolidarse con Superpop (2022), la artista catalana lleva un 2023 imparable. Ha cosechado un éxito tras otro con los sencillos ‘Copiloto’ y ‘Antagonista’ y ha abierto una nueva etapa de experimentación con la música electrónica y una nueva imagen. El resultado ha sido el EP Metanoia, nuevo trabajo con el que está recorriendo el país y, después de hacer sendos dobletes en Las Ventas de Madrid y en la sala Razzmatazz de Barcelona, visitará la isla el domingo 10 de marzo de 2024 dentro del ciclo Mallorca Live Nights.

Nueva fecha para el concierto de Neuman

Por enfermedad, la actuación de la banda murciana de rock alternativo Neuman, inicialmente programada para este sábado, se aplaza y tendrá lugar el 16 de febrero de 2024 en la sala 2 de Es Gremi.

Mallorca Live Nights

Mallorca Live se mantiene fiel a su compromiso de promover la cultura durante todo el año y abre una nueva etapa de las Mallorca Live Nights con una programación que tendrá lugar en distintos espacios de la isla así como en su sede habitual, la sala Es Gremi de Palma.

El ciclo arrancó en septiembre con una inolvidable actuación en el Teatre Principal de Palma del cantaor Israel Fernández con todas las entradas vendidas. Mallorca Live Nights colgó de nuevo el cartel de ‘sold out’ el pasado 31 de octubre, en la fiesta de Halloween celebrada con actividades para todos los públicos y la mejor música en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià, con las actuaciones de Mujeres y Jane Yo y las sesiones de Ildec, Aina Losange y muchos más.

Tras la reciente e inolvidable visita del MC Juancho Marqués, la ecléctica programación de Mallorca Live Nights seguirá con el afamado DJ Dave Clarke en Nit Incandescent (29 diciembre), la reina del underground nacional Samantha Hudson (10 febrero), la nueva cita con el rock alternativo de Neuman (16 febrero), la celebración de la tradición mallorquina de Júlia Colom (23 febrero), el rapero gallego Hard GZ (24 febrero) y el pop electrónico de Belén Aguilera (10 marzo), a falta de más actuaciones por confirmar.

Mallorca Live Nights cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, Baleària, Air Europa y See Tickets. Además, cuenta con el apoyo de instituciones como el Consell de Mallorca a través del área de Cultura y Patrimonio.

MALLORCA LIVE NIGHTS

Entradas: https://mallorcalivefestival.com

NIT INCANDESCENT: DAVE CLARKE - 29/12/2023 - 10€

Cuartel General Luque (Inca)

SAMANTHA HUDSON - 10/02/2023 - DESDE 24€

Sala Es Gremi (Palma)

NEUMAN - 16/02/2023 - DESDE 22€

Sala 2 Es Gremi (Palma)

JÚLIA COLOM - 23/02/2024 - DESDE 16€

Teatre Principal d’Inca

HARD GZ - 24/02/2024- DESDE 16€

Sala Es Gremi (Palma)

BELÉN AGUILERA - 10/03/2024 - DESDE 28€

Sala Es Gremi (Palma)