"Comencé sin expectativas pero con constancia, esfuerzo y valentía al final lo he logrado", y es que la cantante de 27 años Belén Aguilera o también conocida como 'la chica del piano' tuvo que sudar la camiseta desde sus inicios. De pequeñita tuvo "un flechazo con el piano" y eso le impulsó a "perseguir un sueño". Con 14 años se creó un perfil en Instagram llamado @thegirlandthepiano y allí comenzó a subir vídeos suyos tocando el instrumento. Rápidamente se convirtió en un fenómeno viral y su popularidad comenzó a crecer, "al principio lo hacía por expresarme y para demostrarme a mí misma que podía, siempre tienes el sueño de poder convertir esto en tu profesión pero cuando era niña no me lo tomaba como una aspiración profesional", señala la intérprete barcelonesa que mañana actúa en Palma.

