Concierto acústico de Belén Aguilera

Europa FM ha programado para el próximo miércoles en el Auditorium de Palma una actuación en acústico de la cantautora y compositora Belén Aguilera, que cuenta con un disco de platino y «más de 15M de streams en Spotify España», según señala la organización de este concierto, en el que sus seguidores podrán escuchar su nuevo single, Camaleón.

La cantante se dio a conocer bajo el nombre de The Girl and the Piano y se convirtió en un fenómeno viral gracias a una serie de vídeos caseros en los que interpretaba éxitos de otros artistas. A lo largo de su carrera, que arrancó en 2014, ha colaborado con ilustres como Edurne o Lola Índigo. Su trayectoria está marcada por su paso por La Voz y por el intento de estar en Operación Triunfo, cuyo casting no superó.