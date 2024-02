Marga Arrom, ganadora del Torneig de Dramatúrgia de Balears: "El teatro es un hobby que me gusta y me pone histérica al mismo tiempo"

¿Cómo llegó a un certamen como el Torneig de Dramatúrgia?

Realmente no es un torneo al que uno decide presentarse. Toni Gomila, el organizador (Produccions de Ferro), es el que elige a los cuatro dramaturgos y les ofrece participar.

¿Por qué decidió aceptar el reto cuando se lo propuso?

Cuando me dijo «para tal día tienes que tener un texto…» La verdad, eso impone. Esto no es como trabajar o estudiar, que echándole más horas lo sacas. En lo creativo, a veces cuanto más te presiones para tener una idea es cuando no te viene. Hay gente que tiene muchas piezas en el cajón y puede adaptar una. Yo, en cambio, escribo cuando se me ocurre una idea, y me presento a alguna convocatoria con una temática que me motive. No me pareció adecuado decirle que no, por el detalle de ofrecerme participar y por lo que supone estar en un torneo que ve mucha gente y que cumple ya diez años y además tener la posibilidad de conocer a otros dramaturgos y a actores.

Próximos retos

Ha tenido tiempo para saborear y asimilar su triunfo. ¿Qué espera de esta victoria?

Como ganadora de Balears ahora iré a Girona, al Torneo de Dramaturgia del Temporada Alta. Al principio solo se hacía en Balears y Girona, pero la idea gustó tanto que se ha ido extendiendo al País Vasco, Madrid e incluso a Argentina. Los dos finalistas de Girona irán a Argentina. Se trata de ir pasando etapas. Estar en el circuito es importante. Y escribir un texto, que quizá de otra manera no hubiera escrito, ya es un éxito. Ganar el torneo permitirá que mi nombre suene más, de algo les sonará.

¿Ya sabe qué presentará en Girona?

¡Qué va! Yo me pensaba que podía participar con el mismo texto de Palma, y no es así, quieren un texto inédito. Tendrá la misma duración, entre 25 y 30 minutos, pero aun no sé qué escribiré. Tengo tiempo para pensarlo, porque se hará en octubre-noviembre.

El proceso de creación

¿Cuál es el germen de sus textos?

A veces nacen a partir de alguna frase que puedes encontrar en redes, que te hace pensar, o de algún gag, porque a mí me gusta mucho la comedia. Normalmente cuando veo algo de teatro mi cabeza hace la versión paralela, a lo mejor me quedo con algo que me gusta y descarto lo demás, es decir, partiendo de esa idea luego hago mi versión completamente distinta; o empiezo a partir de algo que me sucede a mí y desde ahí voy ideando el resto de personajes y situaciones. No tengo una manera de trabajar, tampoco soy una persona que desde que empieza con la primera acotación ya sabe cómo va a acabar el texto. Voy modificando, introduciendo ideas, descartando…

¿Qué quería contarnos con Sa Planta i es forat?

Sa Planta i es forat es una comedia cercana, con dos actores que hacen cuatro personajes. Una obra pensada para que el público pase un buen rato y que habla de la rutina, porque muchas veces nos dejamos arrastrar y cuando te das cuenta tienes una edad y no te motiva nada, ante lo que te preguntas cómo he llegado hasta aquí. Es una comedia de enredo, un texto sencillo en el que cualquiera se puede ver identificado, ya que son situaciones muy cotidianas.

¿La comedia siempre ha sido su faro?

Inconscientemente mi personalidad va muy hacia la comedia. En mi oficina siempre soy la bromista, tiendo a ser de la broma. Me gusta todo tipo de ficción pero sí que es verdad que he crecido con series cómicas, que son las que han marcado mi humor. Si sigo escribiendo me gustaría ser capaz de combinar el punto justo de seriedad con la comedia. Creo que también se puede hacer humor en situaciones más serias. La comedia, en el fondo, es tragedia, porque te ríes de la desgracia del protagonista y te ves autorreflejado, el patetismo del protagonista lo compartimos todos.

¿Cuáles son las principales armas de dos actores como Clàudia Benito y Lluís Febrer?

Son dos cracks. Enseguida me pillaron el tono de la obra, ellos le dieron su aire y yo solo tuve que marcarles cuatro cosas de tempos y ritmos, porque en comedia es muy importante parar, el silencio también es parte del gag. En su actuación lo clavaron, potenciaron totalmente el texto y confieso que buena parte de mi victoria se debe a ellos.

De espectadora a protagonista

¿Cómo nació su vocación por el teatro?

A mí el teatro siempre me ha gustado mucho irlo a ver, pero al no tener formación en este mundo, porque mis estudios no tienen nada que ver, yo solo aspiraba a ser público. Al salir lo de Teatre de Barra, la convocatoria que luego se celebra en distintos bares de Palma, fui un día como espectadora y descubrí cómo funcionaba el concurso. Así empecé en el mundo del teatro. Una vez que me cogieron un texto, el primero fue en 2017, con Romeo y Julieta 2.0, fui animándome a participar. En Balears tampoco hay mucha convocatoria a la que presentarse.

¿Concibe el teatro como un hobby, una pasión, una necesidad vital?

Yo estudié relaciones laborales y me gano la vida como técnica de recursos humanos. El teatro para mí es un hobby que me gusta y me pone histérica al mismo tiempo. Durante el tiempo que duró el Torneig de Dramatúrgia los cuatro autores estuvimos cardíacos, como un niño de tres años enseñando el dibujo que ha hecho y esperando la aprobación del que lo ve.