Se lo dije la última vez que hablamos: ganará.

No lo sé, eh. Estoy un poco cagada. A ver qué pasa. Si gano, a por todas, pero me da mucho respeto. No sé que pasará. Tengo ganas de ver a mis compañeros hoy en la segunda semifinal.

Enhorabuena por su actuación del pasado martes. ¿Todo salió perfecto?

¿Perfecto? Para nada. A nivel vocal creo que lo puedo hacer mejor. Yo me oía muy bien, por eso no había problema, fue una cosa más de nervios. Me costó controlar mis nervios, y mira que he cantado veces. Sentí que esos nervios me estaban quizá limitando un poco, porque también me tengo que mover, llevo un corsé, y todo eso a veces dificulta un poco la naturalidad con la que me hubiera gustado moverme.

Fue todo pasión, hasta tal punto que, si no me equivoco, le saltaron las lágrimas durante la interpretación de ‘Sé quién soy’.

Sí, totalmente. Eso ya me pasaba en los ensayos, y ya lo decíamos: es que este momento, este momento... Me tuve que controlar, porque luego hay que seguir cantando y hay que sacar la fuerza. Pero bueno, al final es lo que soy, la fuerza y la sensibilidad, tengo las dos cosas en mí, y pude sacarlas en ese final.

¿Cómo se encuentra emocionalmente, mentalmente?

Estoy muy bien arropada por mi equipo, muchos son amigos de toda la vida, desde mi coreógrafo, Álex Manga, que también es de Mallorca, fue mi profesor de baile en la Top Dance, hasta otra amiga, Elena, también de Mallorca. Tengo un equipo de gente que me quiere, que cree en mí y me está apoyando muchísimo. Porque a nivel mental esto es de subidas y bajadas, todo el rato. Es como una burbuja, que yo ya he vivido, estos momentos de concurso, de que te digan todo el rato ‘qué bien’, pero sabes que eso es un tiempo y luego vuelve a bajar. Me estoy preparando mentalmente, ahora esto es el subidón pero luego tengo que volver a mi realidad. Y si voy a Eurovisión esa burbuja seguirá un poco más pero si no yo volveré a mi casa, a mi teatro, y tengo que volver a pisar otra vez la tierra.

Su representante musical en el Benidorm Fest me ha comentado que desde el miércoles están viviendo “días de locura”, apenas sin descanso.

La organización no te deja cambiar nada, de escenografía ni nada, de cara a la final. Tampoco tendríamos mucho tiempo para hacerlo. Pero sí, hay que pulir cosas, a nivel local quiero descansar pero claro, de repente entrevistas, que no pasa nada, que para eso estoy. Pero bueno, ahora entrevistas, luego reunión con todo el equipo, luego ensayo… Lo que quiero es estar bien para el sábado y me da miedo que mi voz no esté al 100 por 100. Sabíamos que iba a ser así, así que me estoy cuidando lo que puedo, muchas vitaminas y eso, que hemos venido a currar.

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza al saberse finalista?

Al ver que en el voto demoscópico era la más votada me dije: ostras, esto puede ser una realidad. Sé que en la final me podía visualizar más pero no me veía en Eurovisión, me parecía muy difícil, no entraba en las apuestas. Ahora que de repente he visto toda la reacción de la gente digo con mi equipo: ostras, a lo mejor puede pasar. Estamos un poco abrumados.

¿A cuál de sus rivales ve más fuerte?

Primero, no los siento para nada rivales. Y siento que cada uno lleva una propuesta superdiferente. Lo curioso es que todos hablamos de lo mismo en el sentido de que Miss Caffeina con su Bla, bla, bla habla también de las críticas, yo hablo del miedo a las críticas, de los ‘noes’… Todos hablamos un poco de superación, entonces nos comprendemos entre todos muy bien. Yo me siento muy compañera. Hasta que no vea la segunda semifinal no te sabría decir, porque yo no he visto nada de los que saldrán hoy. No conozco sus puestas en escena, no sé nada.

Cuenta Almácor que entre todos los participantes hay “buen rollo”.

Sí, totalmente. Es muy bonito lo que se ha creado al final en Benidorm, durante tantos días, el apoyo que nos hemos dado todos los equipos. Hay que alegrarse por el camino del otro. Estar los 16 aquí ya es suficiente.

Uno de los puntos fuertes de su puesta en escena fue el vestuario. ¿Lo eligió usted?

Sí. Con Ana Locking, la diseñadora, a quien tuve en mente desde el principio, no sé por qué. Le pasé muchas referencias. Es verdad que el corsé hace diez años ya me representaba, también pensamos en la estética Vivienne Westwood, un poco barroca pero también modernizarla, y queríamos contar una historia, que creo que se entendió muy bien. A mí me encanta vestir de negro, pero mi idea era que el blanco se viera como el renacer.

¿Siente que ha renacido?

Sí, un poco más, creo que estoy en ese camino. Ya veremos en la final pero siento que estoy renaciendo. La vida son caídas y bajadas, y renaces muchas veces. Espero que esta sea la definitiva.