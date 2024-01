Cinco nombres propios de la música, personalidades del ámbito de la producción y la interpretación, conocidos por el público de Mallorca, ponen nota a la canción que Angy Fernández defenderá el próximo martes 30 de enero en la primera de las semifinales del Benidorm Fest, la antesala del Festival de Eurovisión. Sé quien soy, el tema elegido por la artista palmesana del barrio de Son Oliva, saca un notable algo, una apuesta sólida para competir frente a sus primeros rivales: Lérica (con Astronauta), Noan (Te echo de -), Sofía Coll (Hero To Stay), Mantra (Me vas a ver), Miss Caffeina (Bla, bla, bla), Quique Niza (Prisionero) y Nebulossa (Zorra).

Miguel Vera: "Ha convertido su vivencia en principal argumento"

El jefe de Musicales de la Cadena Ser, Miguel Vera, es un fiel seguidor del Benidorm Fest, certamen que nació hace tres años, organizado por RTVE, para seleccionar la canción que representará a España en el festival de Eurovisión, que en esta edición tendrá lugar en Malmö (Suecia) del 7 al 11 de mayo. «Lo que me gusta del Benidorm Fest es su concepto, cómo han conseguido darle la vuelta a un festival tan vintage y convertirlo en una plataforma de lanzamiento de artistas que, sin duda, representan estilos diferentes pero de los que destacaría su frescura y atrevimiento», expresa.

Con Sé quién soy, Angy presenta una canción «claramente autobiográfica. En apenas tres minutos hace un recorrido por lo que ha sido su lucha contra la depresión y es todo un canto de reafirmación con el que demuestra valentía, al convertir su vivencia en principal argumento de la canción. Una Angy madura en todos los sentidos con una voz potente pero contenida también, como si las experiencias vividas le hubieran provocado una gravedad en el tono, ya no sólo en el plano de técnica vocal sino también, claro está, en la temática de sus futuras canciones. Sin duda Angy sabe quién es, a ver si tiene suerte y puede contárselo a toda Europa», argumenta Vera.

Daniel Ambrojo: "Es un tema con mucha energía y fuerza"

«A la primera escucha me ha parecido un tema que tiene mucha energía, mucha fuerza, sobre todo en el estribillo. La verdad es que me ha sorprendido el cambio al estribillo, que entra con unas guitarras con mucha fuerza. Creo que está muy bien y es pegadizo. Sinceramente, Sé quién soy me parece una canción muy redonda en cuanto a composición», valora el productor Daniel Ambrojo, con más de 25 años de trayectoria profesional.

Bisbal, Bustamante, David Civera, Auryn y Daniel Diges son algunos de los músicos que han trabajado con Ambrojo, quien señala «la voz» como la principal arma que posee Angy para hacerse con la victoria en el Benidorm Fest. «La suya es una voz muy potente, siempre agradable, y le da mucha fuerza a la canción, tiene muchísimo feeling».

Confiesa Daniel Ambrojo que «como hemos visto en la historia de Eurovisión, nunca se sabe», a la hora de determinar cuál es el secreto que explica que funcionen unas canciones y otras no en este certamen, la competición musical televisiva más longeva del mundo, con un total de 66 ediciones hasta la fecha, desde 1965. «Te pueden sorprender con una balada, como la que hizo el portugués Salvador Sobral en el año 2017, tipo jazz, con la que ganó, rompiendo cualquier esquema de canción con estribillo súper pegadizo y marchosa tipo dance. Creo que ha ido un poco por épocas, y ahora ganan las canciones que más sorprenden. Es muy difícil dar con la clave pero las que funcionan en Eurovisión no solo es por la canción, es el conjunto: el cantante, la puesta en escena y el tema, que tiene que cuadrar bien. Tiene que ser un espectáculo en sí, que llame la atención».

Tolo Servera: "Suena potente, épica"

Otro productor de renombre, Tolo Servera, con trabajos para Tomeu Penya, Buika o Fora des Sembrat, entre muchísimos otros, coincide con su colega y confiesa que ha quedado «seducido» por la voz de Angy, «clara y potente». La producción de Sé quién soy, que viene firmada por Thomas Gustafsson [ya fue responsable de Euphoria y Tattoo, con las que Loreen ganó Eurovisión], Dino Medanhodzic y Hernik Lundberg, «suena potente, épica, es de libro en este tipo de producciones, pero si le quitas la voz, no a esta canción sino a cualquier otra de este tipo, pierde su identidad».

«Tal vez yo le hubiera añadido unos solos de guitarra. Desde hace tiempo añoro un solazo de guitarra al estilo de Ludovico Vagnone, como los que hizo para el disco Más de Alejandro Sanz. Esos solos que te levantan la cabeza. Eso molaría. No te digo un solo interminable pero ocho compases no hace daño a nadie», sostiene.

Caterina Ross: "Se la nota la mano del compositor de 'Euphoria'"

La cantante y compositora Caterina Ross, también actriz, como Angy, cree que la canción Sé quién soy tiene todos los ingredientes para responder a los gustos eurovisivos: «Es una canción sincera en español, pero con una producción y estilo muy internacionales. Se nota la mano del compositor de Euphoria. Con una buena puesta en escena puede ser una bomba», asegura.

«Si escuchas los demás temas que compiten, la mayoría tienen reminiscencias muy marcadas de otras canciones o artistas conocidos. Nada más lejos, hay una que es clavadita a la de Chanel pero con otra letra. Creo que la de Angy puede pasar perfectamente la primera semifinal. Personalmente, es una de mis favoritas. Aunque actualmente Sé quién soy está 4ª en el ranking, para mí se encuentra muy a la par con Here to stay, que es la número 1. La segunda, Dos extraños, me parece una melodía preciosa, pero no sé si yo la elegiría para ir a Eurovisión. La tercera, Brillos Platino, para mí no estaría en esa posición. En su lugar colocaría más bien Prisionero de Quique Niza, una canción que ha pasado más desapercibida», detalla.

Convencida de que Angy «puede hacer muy buen papel tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión», al tratarse de «una gran intérprete con una gran voz», Caterina Ross cuenta los días que faltan para la cita de Malmö. «Lo que a mí en realidad me gusta, como compositora que también soy, es escuchar propuestas originales de canciones. Es cierto que muchas veces se hacen tan a medida para el festival que hace que en muchas ocasiones no haya apuestas arriesgadas ni realmente novedosas, pero es verdaderamente curioso ver lo que presenta cada país. ¿A qué cantante no le gustaría ir a Eurovisión?», pregunta con una sonrisa.

Baaldo: "Estoy deseando ver cuál será la puesta de escena que ha elegido para esta canción"

Baaldo es uno de los mallorquines que siempre ha soñado con Eurovisión. El músico de Calvià confiesa que intentó participar en el Benidorm Fest: «Calambre y Escalofrío es una canción que escribí porque me veía con ella en Eurovisión y me veía defendiéndola en el Benidorm Fest. Ambos espacios me parecen necesarios, el Benidorm Fest es un gran escaparate que nos permite conocer todo el talento nacional y sobre todo la gran variedad de géneros musicales con los que convivimos. Y Eurovisión es lo mismo, pero a lo bestia, me parece una gran oportunidad para crecer y sobre todo un gran reto como artista y una pedazo de experiencia que desde luego me encantaría vivir».

«Estoy deseando ver cuál será la puesta de escena que ha elegido para esta canción. El pop-rock es un género que televisión española suele abrazar en el Benidorm Fest», asegura Baaldo. En su opinión, Sé quién soy «es un tema donde la fuerza está en las guitarras y sobre odo en la letra. Angy ha confesado en pódcast recientemente que no ha sido un camino fácil para ella esta profesión y creo que para ella esta canción y esta oportunidad es un volver a empezar en su carrera. Un borrón y cuenta nueva, y la letra te lleva a todo eso. Creo que la letra de esta canción es importante, porque esconde un mensaje de salud mental y seguridad en uno mismo».

Defensor acérrimo del Festival de Eurovisión, Baaldo recuerda que «no debemos subestimar el mayor espectáculo musical televisado del año. Mi relación con el festival es pura admiración, creo que la música a nivel de espectáculo y de medios tiene pocas oportunidades de hacer algo tan bestia, y Eurovisión te ofrece eso como espectador».

Con el propósito de animar a Angy, Baaldo subraya que la cantante y actriz mallorquina «tiene una personalidad que todo el mundo conoce, pero sobre todo Angy pone mucha pasión en todos y cada uno de sus proyectos y creo que esa pasión la llevará a hacer una buena actuación en el Benidorm Fest. Angy, si estás leyendo esto, tú puedes tía, un abrazo».