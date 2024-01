El joven artista Pau Aguiló (Palma, 2002) se estrena en la Galería Pelaires con Gone West, una serie de pinturas inspiradas en la poesía de James Massiah, muestra que se inauguró ayer por la tarde en el Cabinet del centro cultural de la calle Can Verí.

En Gone West, se habla de la condición humana a través de una serie de obras de pequeño formato que plasman las visiones alegóricas profundamente personales del artista y sus reacciones a los New Poems (Volumen Uno a Cuatro) del poeta y músico James Massiah, remarca la galería.

Aguiló asegura que la poesía ha sido una parte principal en su vida desde pequeño, cuando su madre le leía a Pedro Salinas, Federico García Lorca y otros poetas y escritores. «Gone West forma parte de un proyecto personal basado en mi propia interpretación de los poemas de Messiah, tomando el texto de sus poemas como fuente de inspiración a la hora de componer el marco narrativo de mis cuadros. El título de la exposición, abstraído del título de uno de los poemas de Messiah, coincide con mi propia experiencia personal, ya que yo mismo me trasladé también a Londres, ciudad principal de Occidente, capital de un país del extremo Oeste de Europa», señala el artista, quien ha estudiado Bellas Artes en la University of Arts of London.

La complejidad del ser humano

Desde Pelaires se indica que «los lienzos mantienen un increíble sentimiento de empatía, incitando a los espectadores a enfrentarse a las luchas a las que se ven abocados a lo largo de sus vidas. En Gone West, Aguiló se enfrenta a la alienación, a la pérdida, al sacrificio y a la incertidumbre, pero también a la ternura y a la compasión, dejando que sus lienzos narren la dolorosa y compleja existencia del ser humano».

Pau Aguiló vive y trabaja en Londres y ya ha participado en exposiciones colectivas en diferentes galerías de España, Londres y Estados Unidos. El pasado año participó en UVNT Art Fair en Madrid con la Galería Espacio Líquido y La Gran Gallery.