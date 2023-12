Pau Mas, líder del grupo musical Toc de Crida: «En Mallorca no hay demasiado respeto por nuestra cultura, los intereses son otros»

¿Con qué propósito nace un grupo como Toc de Crida?

Con la finalidad de conservar, interpretar, divulgar y modernizar los instrumentos de la colla de xeremiers. Aspiramos a reinterpretar sonidos que nos han hecho llegar generaciones anteriores.

El mestizaje es uno de los motores del grupo. ¿De qué fuentes bebe vuestra música?

Principalmente de grupos como Ximbomba Atòmica, Mesclat, Carlos Núñez o Kepa Junkera. Nuestras influencias vienen de muchas partes del mundo, como Brasil, Italia, el Mediterráneo oriental, el norte de Europa, Euskal Herria, País Valencià o Catalunya.

¿Qué instrumentos manejan?

Toc de Crida está formado por Benjamí Salom al violín y guitarró; Sara Mingolla al acordeón; Pablo Alegría en las guitarras; Joan Vàzquez en el bajo; Miquel Amengual en la batería y percusión; y Pau Mas en el flabiol y tambor, flauta de canya y batería en algunos temas. Hemos tenido colaboraciones muy potentes, como las de Manu Sabater, de Catalunya, en la gralla y tenora, Ángela Guerrero del País Valencià en el pandero cuadrado y pandereta, Toni Pastor en el laúd, los Xeremiers des Pla y los Xeremiers de sa Calatrava.

¿Qué carencias percibe en la escena musical mallorquina?

Falta más visibilidad, más espacios en los que poder escuchar grupos de música original y propia. En Mallorca hay muchos grupos, muy buenos, y creo que se merecen que la gente les conozca. No puede ser que conozcamos música mainstream y no la música que se crea en nuestra propia tierra.

¿Sobre qué pilares se sustenta vuestro estreno discográfico?

Nuestro primer disco busca nuevas maneras de fusionar los sonidos y las formas tradicionales con otros ritmos y armonías. Por ejemplo: la tarantela en el tema de Cossieres, compases irregulares de 5/8 que se pueden escuchar en el Vals d’aigua, y toques de música latina en Pep Pinxo. Esta última es un pequeño homenaje a Josep Rotger, de quien parte la idea original del tema. Hemos adaptado una jota suya y la hemos incluido en una historieta musical. Cada una de las composiciones se nutre de los diferentes estilos y gustos que conforman el grupo, intentando no perder la identidad tradicional.

¿Cómo es un concierto de Toc de Crida?

Es un viaje sonoro con diferentes texturas en el que el público, cerrando los ojos, se puede imaginar o se puede transportar a su propia historia. Nuestros conciertos son alegres, frescos y bailables.

¿Un grupo para el baile y la fiesta?

Evidentemente. Toc de Crida es un grupo para el baile y la fiesta porque los instrumentos principales están relacionados con ello. Siempre he oído decir que al escuchar xeremiers, flabiol y tamborino era porque empezaba la fiesta. Y una cosa lleva a la otra: no puede haber fiesta sin baile.

Toc de Crida reconoce el trabajo realizado por maestros como Josep Antoni Rubio, Josep Rotger, Miquel Tugores y Tomàs Salom.

Tomàs Salom es el modelo perfecto de intérprete del tambor y flabiol; Josep Antoni Rubio añade la parte experimental y alocada; Josep Rotger, la pureza e investigación; y Miquel Tugores lo engloba todo, con él arranca es trui. Todos ellos me han acompañado desde que nací, me han criado y nutrido musicalmente. Por eso no podía faltar una colaboración en el disco, en el tema O’Claudid.

¿A qué peligros se enfrenta la cultura mallorquina?

Creo que los peligros no afectan exclusivamente a la cultura mallorquina sino a toda la sociedad de la isla. Como ya sabemos, hoy en día en Mallorca los intereses son otros. No hay demasiado respeto ni hacia nuestras tradiciones, ni hacia la cultura, ni hacia nuestra música y lengua... Solo hacia la turistificación y la masificación. Por suerte hay muchas personas que somos conscientes de la importancia de mantener nuestra identidad cultural y desde el amor hacia nuestras representaciones artísticas las practicamos y desarrollamos para que no se pierdan.

Pau Mas ha formado parte de distintos grupos a lo largo de su trayectoria. ¿Qué le han aportado cada uno de ellos?

Con Taverners me inventé uno de mis rasgos más característicos: tocar la batería y el flabiol conjuntamente. Que me llevó a Broots (reggae de raíz) y Katxai a jugar y crear con mi instrumento dentro de otros estilos musicales. También destacar toda mi experiencia dentro del mundo de los xeremiers y grupos como Ximbomba Atòmica donde he aprendido una manera de vivir alrededor de la música.

Con Taverners conquistaron el Riu Dolç, estos días de luto. ¿Qué huella dejó en usted el alma de este café bar, Miquel Perelló?

El primer recuerdo que tengo de Miquel Perelló ya es dentro del bar Riu Dolç. Cuando era pequeño nos parábamos con mi padre en el bar antes de ir a buscar esclatasangs. Más tarde, en la adolescencia, cuando ya estudiaba en el conservatorio, antes o después de clase acababa siempre en el Dolç. Así que en Miquel es testimonio de gran parte de mi carrera y el mejor recuerdo es que siempre quería soplar las xeremies, tocar el tambor y fer festa. En definitiva, una persona siempre alegre.