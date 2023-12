Blondie, uno de los grupos más carismáticos del rock de todos los tiempos, será uno de los grandes atractivos del Mallorca Live Festival 2024. Con 50 años de historia, nunca ha ofrecido un concierto en la isla aunque su alargada sombra lleva extendiéndose sobre Mallorca desde hace un tiempo.

Blondie se presentará en Mallorca en formato sexteto, liderado por Debbie Harry, la cantante de Heart of glass, Call me y Rapture, una de las mujeres con más consideración del rock e icono del punk neoyorquino. Ella, que ha revelado en un libro de memorias (Face it) que fue violada a punta de cuchillo en los años 70, cuando también sufrió un intento de secuestro por arte del asesino en serie Ted Bundy, nunca ha estado en la isla, pero sí dos de sus compañeros de viaje en la actual gira, que no solo les traerá a Mallorca, también a otros puntos del Reino Unido.

Un promotor contra el imperio

Que Blondie venga a Mallorca se debe, en parte, a Clem Burke, el histórico batería, no solo del grupo estadounidense, también de Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop y Eurythmics. Ya lo trajo en su día el bueno de David Riu, un promotor contra el imperio, y a buen seguro que les ha hablado a sus compañeros de banda de las bondades de la isla.

Glen Matlock, fundador de los Pistols

El otro componente de Blondie que también conoce Mallorca es Glen Matlock, fundador de los Sex Pistols. Actuó en la Fira del Disc de Mallorca hace ya años y volvió a la isla de nuevo de la mano de David Riu. Pues eso, que Blondie actuará en el Mallorca Live como si lo hicieran en casa.