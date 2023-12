Víctor Coyote: «Quien diga que la música latina no forma parte de nuestra cultura, miente»

¿Cómo descubrió la música latina?

Como la pólvora, la música latina ya estaba inventada. Quien diga que la música latina no forma parte de nuestra cultura, miente. Cuando Los Lobos vinieron a Madrid, hace muchísimo, toda la gente se sabía Volver, volver cuando la tocaron. A pesar de que a alguno le diera vergüenza. Canciones como Se va el caimán, Caminito, La flor de la canela, Ojalá que llueva café o La Gasolina forman parte de nuestra cultura. Además las entendemos, lo que las hace más cercanas.

Usted fue el padre del rock latino en España aunque otros que vinieron después se llevaron la gloria. ¿Reivindica ese título?

Yo no reivindico nada. Yo puedo luchar por la sanidad pública o por hacer música con influencias latinas, aunque hoy un altísimo porcentaje de la música que se tragan los anglos es latina. Yo no tengo que reivindicar, yo tengo que festejar eso. Y además, no creo en eso que se llama visibilizar, me parecen asuntos del departamento de ventas, que no es el mío.

¿Por qué la mayoría de los periodistas detesta el reguetón?

No lo sé. Hay cosas pegadas al pueblo que la gente que se considera culta odia. En la música de baile siempre ha sido así. Ni Elvis, ni los Jackson 5, ni James Brown, ni el perreo le han parecido bien en su época a ningún periodista ni intelectual hasta que han pasado 40 años. Ellos suelen preferir tontunas tipo: You can leave your hat on.